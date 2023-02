Duetto Tananai con Don Joe, cover Vorrei cantare come Biagio/ Nuovo tormentone? (Sanremo 2023)

TANANAI, “VORREI CANTARE COME BIAGIO” NELLA SERATA COVER: AL FESTIVAL DI SANREMO 2023 IL DUETTO CON DON JOE

Alberto Cotta Ramusino detto Tananai vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista nella serata cover del Festival di Sanremo 2023. Proverà a farlo con un duetto sulla canzone tormentone di Simone Cristicchi, che nel 2005 fu in grado di scalare tutte le classifiche di gradimento: parliamo di “Vorrei cantare come Biagio“. Un brano che prende a modello il celebre cantautore Biagio Antonacci, protagonista del pezzo e soprattutto del ritornello. Una bella sfida, quindi, quella di Tananai: rispolverare e rinnovare una hit iconica. Ce la farà? Ad aiutarlo e a supportarlo sul palco del Festival di Sanremo 2023 ci sarà d.j. Don Joe.

Tananai, come del resto Simone Cristicchi, si discosta dalla visione che il pubblico ha di Biagio Antonacci e questa sembra essere una delle principali ragioni della scelta della canzone. La curiosità: il primofiglio di Biagio Antonacci, Paolo, è il produttore che sta dietro ai più grandi successi di Tananai, di cui segue il percorso artistico.

TANANAI INSIEME A DON JOE AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: TUTTO PRONTO ALL’ARISTON PER IL DUETTO

Dunque cresce l’attesa all’Ariston per vedere all’opera Tananai e Don Joe nella serata duetti. La cover “Vorrei cantare come Biagio” è una scelta audace e suggestiva, sicuramente non comoda, nel senso che Tananai proverà a rimodellarla a suo piacimento. D’altra parte il giovane concorrente non ama stare fermo: gli piace sperimentare, nella vita ma soprattutto nella musica. Vediamo quindi cosa si inventerà questa sera, venerdì 10 febbraio, assieme a Don Joe, quando salirà sul palco dell’Ariston coi suoi capelli scompigliati e con quella voglia di spaccare il mondo.

“Se capisco che sto arrivando ultimo, mi faccio squalificare”, aveva confidato ironico alla vigilia della kermesse nell’intervista a Say Waaad?. Difficile prevedere come si piazzerà in classifica, di certo però potrà regalare uno spettacolo all’altezza, magari sfruttando appieno quegli ingredienti che tanto ama nei live, vale a dire voce, consolle e dj set. I fan attendono trepidanti, Tananai è pronto a dare del suo meglio insieme a Don Joe in una delle puntate più attese di questo Festival di Sanremo 2023.











