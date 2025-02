Una delle coppie più attese nella serata Cover del Festival di Sanremo è quella targata tutta Campania composta dal gruppo The Kolors e Sal da Vinci e il duro canterà la canzone Rossetto e Caffè, ormai diventata un cult in questo ultimo anno musicale. E anche Sanremo verrà nuovamente cantata, celebrando cosi la voce dell’artista.

Sal Da Vinci, chi è?/ Da Napoli al Festival di Sanremo 2025 con "Rossetto e caffè" con i The Kolors

I The Kolors parteciperanno a Sanremo per l’ennesima volta e spesso il loro brano – al di là della questione classifica – ha avuto un grande successo nelle radio, quest’anno saranno tra i protagonisti con la canzone Tu con chi fai l’amore, un brano che hanno raccontato e presentato ai microfoni di Rai1, ormai a pochi giorni dal Festival condotto quest’anno da Carlo Conti:

The Kolors a Sanremo 2025: perchè il batterista si tocca sempre il petto?/ Motivo del gesto: un triste lutto…

“Fare l’amore è un concetto universale, nel nostro caso è un inno alla leggerezza in quei momenti in cui guida l’istinto e non la testa che fa tutto secondo programma”, poi riguardo le canzoni hit: “Ballare è uno di quei gesti che si fa quando ci si riconnette ad una parte naturale. Sanremo? Quest’anno batto il record, arsura prima delle prove delle prove (ride)

The Kolors: perchè hanno scelto Sal da Vinci per il duetto Sanremo 2025

In una recente intervista Antonio Fiordispino – meglio conosciuto come Stash – ha svelato il motivo per cui ha deciso di cantare insieme a Sal Da Vinci e come è arrivato alla scelta di contattare lui e suonare insieme. Ecco nello specifico le sue parole: “Nasce tutto non per caso ma in maniera abbastanza naturale”, e Stash continua:

Paola Pugliese, moglie Sal Da Vinci/ Il cantante: "non mi filava all'inizio, ma sono stato testardo"

“In questi giorni capitava che alcuni parenti e amici andavano a vedere Sal Da Vinci a teatro e lui è una vera macchina da guerra da questo punto di vista e c’è anche un bel racconto che riguarda il mio papà e per questo mi ha fatto piacere”, con Antonio che ha raccontato l’aneddoto con suo padre che aveva uno studio musicale a Napoli e tanti grandi artisti passavano per di li’ (anche Pino Daniele) e Sal da Vinci è il primo ricordo del ragazzo quando andava a trovare il padre.

Rossetto e Caffè è un brano che sta raggiungendo vette inesplorate per quel che riguarda il successo musicale ed è costantemente pubblicato nelle radio e nelle tv nazionali. Ora verrà cantata anche a Sanremo e c’è curiosità per quale versione presenteranno i The Kolors in coppia con Sal da Vinci.