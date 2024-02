DUETTO THE KOLORS E UMBERTO TOZZI, COVER/ L’esibizione scalda l’Ariston e sui social: “Inventato tormentoni”

The Kolors con Umberto Tozzi, cover Sanremo 2024: esibizione

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è stata incentrata sulle Cover ed i The Kolors con Umberto Tozzi si sono cimentati in medley di Gloria, Tu e Ti Amo. Un ritorno agli anni ’80 annunciato con entusiasmo da Amadeus ed accolto da un ovazione da parte del pubblico. I brani sono stati proposti in versione originale senza grandi stravolgimenti tranne ovvimente dei cambiamenti effettuati dalla band.

L’esibizione dei The Kolors con Umberto Tozzi a Sanremo 2024 è stata accolta con entusiasmo anche sui social. Qualcuno infatti ha scritto: “Non ne fanno più di canzoni così” oppure: “farebbe ballare pure le persone in sedia a rotelle.” mentre altri hanno ricordato come le sue canzoni siano immortali. Ed in effetti tutto l’Ariston ha intonato Gloria. (Agg di Liliana Morreale)

Duetto tra i The Kolors e Umberto Tozzi a Sanremo 2024 nella serata cover: Stash vuole stupire l’Ariston!

I The Kolors hanno voglia di stupire all’Ariston di Sanremo 2024, nella serata dedicata alle cover. Il gruppo di Stash ha coinvolto un partner d’eccezione per la serata realizzando un duetto The Kolors e Umberto Tozzi. Con un medley di successi di Tozzi, i The Kolors potrebbero stupire davvero e dimostrare di essere molto più di una “semplice macchina da hit”. Il loro brano portato in gara a Sanremo 2024, per molti, sarà un tormentone come Italodisco, ma c’è anche grande curiosità di vederli all’opera in una veste diversa dal solito.

Ovvero al fianco di Umberto Tozzi, con cui rispolvereranno i suoi grandi successi, cercando di rivisitarli con un tocco di originalità. Cosa aspettarci dai The Kolors nella serata cover? Difficile dirlo, di sicuro Stash e Umberto Tozzi ce la metteranno tutta per fare un figurone.

I The Kolors spiegano la scelta del medley con Umberto Tozzi: “Solo una canzone non ci bastava, così abbiamo scelto dei veri capolavori”

Così, mentre Italodisco, continua la sua cavalcata trionfale, Stash e compagni sono pronti a far ballare l’Ariston con Un ragazzo una ragazza, ma vogliono sorprendere con il duetto The Kolors e Umberto Tozzi nella serata dedicata alle cover. I The Kolors hanno portato per un medley che ripercorrerà un po’ tutti i grandi successi della carriera di Tozzi.

La decisione di fare una sorta di ‘best of’ è maturata dopo una lunga riflessione: “Perché un solo pezzo non ci bastava”, spiegano decisi in una intervista a Vanity Fair. “Sarà un medley di capolavori del passato che restano contemporanei, un pezzo solo non ci bastava. E sarà internazionale. Ci aiuterà a mostrare un altro lato della nostra anima, pur restando coerenti con noi stessi. Lo eseguiremo con un grande nome, che abbiamo voluto dal primo momento”.











