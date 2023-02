Duetto Will e Michele Zarrillo, cover “Cinque giorni”/ Scelta audace ma ‘desiderata’ (Sanremo 2023)

WILL CON MICHELE ZARRILLO NELLA SERATA COVER AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: DUETTO CON “CINQUE GIORNI”

La serata cover del Festival di Sanremo 2023 è ormai alle porte e a poche ore dall’esibizione Will scalpita e i fan attendono trepidanti il duetto con Michele Zarrillo. L’artista ha deciso di farsi affiancare da un vero e proprio big della musica italiana, con il quale canterà il brano “Cinque Giorni”. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente, considerando che la canzone sopracitata è una delle più amate dell’intero repertorio dell’artista romano. Nel 1994, infatti, si classificò in quinta posizione nella classifica finale del Festival di Sanremo, oltre ad ottenere una lunga serie di riconoscimenti importanti.

Anna Rita Cuparo, chi è la moglie di Michele Zarrillo/ Colpo di fulmine a "Domenica In"...

Il palco dell’Ariston è dunque il luogo giusto per omaggiare un artista che, evidentemente, Will stima in maniera profonda. Ma anche l’occasione di farsi contaminare dall’esperienza e da uno stile, quello di Zarrillo, unico e riconoscibile. Il giovane Will non vede l’ora di mettersi alla prova in questa serata che, come di consueto, promette grandissime emozioni e che resta una delle più attese e amate da tutto il pubblico della Rai.

Testo completo "Cinque Giorni" di Michele Zarrillo/ Cover a Sanremo 2023

WILL, COVER “CINQUE GIORNI” AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: L’OMAGGIO A MICHELE ZARRILLO SUL PALCO DELL’ARISTON

Il palco dell’Ariston può fare paura, specialmente nella serata dedicata ai duetti e alle cover. Will però non si lascia scoraggiare ed è pronto a conquistare la platea con la sua brillantezza e la sua voglia di trasmettere emozioni. Dopo i successi degli ultimi mesi si troverà a condividere il palco con un profilo di spicco come Michele Zarrillo, un’opportunità elettrizzante che impone grande responsabilità.

“Devo ancora realizzare cosa sta succedendo, spero di divertirmi tanto”, aveva detto il ragazzo alla vigilia del Festival, senza nascondere l’ansia della sua ‘prima volta’. “Mi sto preparando e vorrei rispettare la storia di questo palco incredibile arrivando il più preparato possibile”, le sue parole. Una preparazione di certo favorita dai consigli del saggio Michele Zarrillo, che con la sua esperienza vuole aiutare William Busetti a realizzare una cover autentica e in grado di coinvolgere i più giovani. Riuscirà la coppia a spiccare il volo?

Michele Zarrillo, duetto con Will/ Canzone "Cinque giorni": "Sono onorato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA