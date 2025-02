Duetto Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga: un nuovo modo di approcciarsi

Willie Peyote è sicuramente uno degli artisti più anticonformisti presenti all’interno del Festival di Sanremo e canterà in un trio molto interessante insieme ai TiroMancino di Federico Zabaglione e Ditonellapiaga, loro canteranno il brano Un Tempo Piccolo del noto e storico cantautore Franco Califano, una scelta piuttosto curiosa.

Nel 2021 Willie Peyote arrivò 6 a Sanremo e conquistò la critica e il premio tanto ambito nella kermesse sanremese. Un personaggio fuori dagli schemi e che si presenta quest’anno con il brano Grazie ma No Grazie, un curioso sguardo e piuttosto ironico sulla società di oggi e Willie si è raccontato in una lunga e interessante intervista a Today:

“Io credo che ormai siamo diventati un pò grotteschi, un pò conservatori. Tutti difensori della lingua italiana quando serve ma dopo non usiamo i congiuntivi. Tutti a dire che non si può dire niente però poi tutti a parlare in continuazione” ha spiegato cosi il cantante ed ha chiarito: “E’ un approccio vecchio alla vita e tutti noi dovremo capire che la comunicazione cambia, il mondo cambia e che se vogliamo stare al passo con i tempi dobbiamo cambiare tutti insieme”.

Willie Peyote in Duetto con Federico Zabaione dei Tiromancino a Sanremo 2025, poi un curioso retroscena

Un trio particolare per la serata delle Cover e una canzone che è stata una precisa scelta di Willie che ha rivelato: “Un Tempo Piccolo è una canzone che mi piace molto e voleva farla da tempo, non potevo non pensare a Federico che ha cantato con i Tiromancino questa canzone scritta da Franco Califano”, poi ha proseguito:

“Lui non poteva mancare e Margherita invece è una carissima amica e mi piaceva l’idea di cantare con lei. Poi loro sono due romani e se io da torinese decido di fare il Califfo almeno mi porto ‘due indigeni”, ha scherzato quindi Willie Peyote e tra le altre cose ha accennato anche al FantaSanremo, un gioco che colpisce tutti durante questa settimana:

“Si, mi responsabilizza questo gioco e farò il possibile. Oltre alla gara voglio far bene anche con il FantaSanremo, ma sempre nei limiti del buongusto (ride)”, e il cantante ha ricordato che nel 2021 con la Pandemia era totalmente diverso mentre ora sarà forse il primo vero Sanremo per lui e ci tiene a fare molto bene.