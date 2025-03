Duma, film su Italia 1 diretto da Carrol Ballard

Sabato 22 Marzo 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:15, il film d’avventura e per famiglie Duma. Si tratta di una produzione del 2005 ed è diretta da Carrol Ballard, regista che nella sua carriera ha girato solo sei film, come Black Stallion (1979) e Wind – Più forte del vento (1992).

La storia si svolge in Kenya con una notevole scenografia curata da Johnny Breedt e Flo Ballack.

Protagonista del film è il giovanissimo Alex Michaeltos, attore sudafricano al suo esordio sullo schermo. Al suo fianco Campbell Scott, attore conosciuto per l’interpretazione di Robert Parker in The Amazing Spider-Man (2012) e nel sequel The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014). Inoltre ha dato il volto a Lewis Dodgson in Jurassic World – Il dominio (2022). Completano il cast Hope Davis, Mary Makhatho e Nthabiseng Kenoshi.

La trama del film Duma: l’amicizia tra un ragazzino e un ghepardo

Duma narra la vicenda del protagonista Xan, un ragazzo di 10 anni che vive con la sua famiglia in un ranch in Kenya, in una fattoria nei pressi di Joahnnesburg, dalle distese che si perdono fino all’orizzonte.

Un giorno Xan e suo padre, Peter, trovano un piccolo ghepardo orfano di madre, uccisa da alcuni leoni, che è riuscito a raggiungere il ciglio della strada. I due decidono di tenerlo, e di chiamarlo Duma: il cucciolo cresce e diventa un componente della famiglia.

Un brutto giorno, però, il padre Peter si ammala e dopo una breve malattia muore: la famiglia, per sopravvivere, decide di trasferirsi nel centro di Johannesburg, dove la moglie deve continuare l’attività lasciata in eredità dal marito scomparso.

Il ghepardo si dimostra insofferente alla vita frenetica della città, piena di rumore e smog, e scappa da casa, non prima di raggiungere la scuola di Xan, dove crea subbuglio tra gli alunni ma salva il suo padroncino da un clan di bulli.

Cosa fare ora? In questo preciso momento, per salvare il suo amico ghepardo, che sarebbe catturato e rinchiuso, Xan decide di intraprendere il viaggio che aveva organizzato il padre, un sogno verso l’Africa più nera e selvaggia: insieme al suo ghepardo, parte con la Sidecar in cerca di avventure.