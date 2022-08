Dumfries al Chelsea?/ Calciomercato news, la prima offerta per l’esterno dell’Inter

Calciomercato news, prima offerta per portare Denzel Dumfries al Chelsea

In casa Inter si valuta una cessione importante in questa sessione estiva di calciomercato ed in queste ore sta prendendo corpo la possibilità di vedere Denzel Dumfris al Chelsea. Inizialmente sembrava che dovesse essere Milan Skriniar il principale indiziato a lasciare i nerazzurri visto l’interesse manifestato nei suoi confronti dal Paris Saint-Germain che però ha deciso di non avvicinarsi mai realmente alla richiesta interista da 70 milioni di euro per il cartellino dello slovacco.

L’esterno olandese invece ha una valutazione di 45 milioni di euro per i lombardi che avrebbero dunque ritenuto troppo bassa la prima proposta dei londinesi da 25 milioni di euro, come riporta Tuttosport. Arrivato nel 2021 dal PSV di Eindhoven, Dumfries è cresciuto tantissimo nella sua prima stagione all’Inter, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2025, essendo stato capace di collezionare ben 45 presenze totali tra campionato e coppe, impreziosite pure da 5 reti e ben 7 assist vincenti per i compagni.

Calciomercato news, per Dumfries al Chelsea non bastano 25 milioni

I Blues dovranno quindi presentare una nuova offerta se vorranno portare Denzel Dumfries al Chelsea in questa finestra di calciomercato estivo. Oltre al ventiseienne di Rotterdam, i londinesi vorrebbero mettere le mani pure su un altro interista come Cesare Casadei, valutato 20 milioni di euro e che secondo i rumors potrebbe essere ceduto senza l’inserimento di un diritto di riacquisto in favore dei nerazzurri.

