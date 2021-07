Dumfries all’Inter?/ Calciomercato news, in Olanda danno per certo il trasferimento!

CALCIOMERCATO INTER, L’INDISCREZIONE DALL’OLANDA

La fine dell’avventura europea per diverse squadre è anche sinonimo della possibilità di andare a trattare quei calciatori che erano appunto impegnati con le loro Nazionali ed in questo senso si collocherebberebbe la possibilità di vedere Denzel Dumfries all’Inter in questa sessione di calciomercato estivo. Stando a quanto riportato dalla stampa olandese del Telegraaf infatti, il venticinquenne di proprietà del PSV Eindhoven sarebbe vicino al trasferimento in nerazzurro, come spiegato dal caporedattore Valentijn Driessen: “Penso di sapere dove andrà a giocare Dumfries, sì. L’Everton? Devi avere soldi per comprare qualcuno. E Raiola ovviamente è vicino all’Inter. Da quello che ho capito, Dumfries ora sarebbe in viaggio verso l’Inter con Raiola. Mentre parliamo. L’Inter ha le carte migliori per comprarlo. Hanno venduto Achraf Hakimi, quindi stanno davvero cercando un terzino destro. È un po’ la stessa tipologia di giocatore. Raiola incasserà da questo trasferimento.”

CALCIOMERCATO INTER, DUMFRIES PER LA CORSIA DESTRA

Il venticinquenne Dumfries sarebbe un profilo utile per l’Inter al fine di rinforzare la propria corsia di destra in questo calciomercato dopo i vari cambiamenti che stanno avvenendo rispetto all’ultima stagione culminata con la conquista del campionato italiano. Attualmente il contratto che lega Dumfries al PSV di Eindhoven scadrà soltanto il prossimo 30 giugno del 2023 ed il valore del suo cartellino sarebbe stato stimato intorno ai 16 milioni di euro. Nella scorsa stagione in Olanda con la maglia dei biancorossi ha totalizzato 4 reti e 9 assist vincenti in 41 apparizioni tra campionato e coppe varie oltre ad aver più che ben figurato con gli Oranje nella sfortunata avventura ad Euro 2020.

