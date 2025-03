Non è stata esente da polemiche Napoli Inter, al centro di uno scontro social tra i tifosi delle rispettive squadre per un fallo di mano di Dumfries che non è stato sanzionato dall’arbitro con un calcio di rigore. L’episodio risale al primo tempo del big match, in cui tra l’altro i giocatori nerazzurri si erano lamentati di un’entrata scomposta proprio ai danni di Dumfries, che al 34′ ha “parato” con la mano un tiro di Spinazzola. Dopo un veloce controllo da parte della Var, l’arbitro Doveri ha lasciato proseguire l’azione, tra le proteste dei giocatori azzurri.

Il tocco col braccio sinistro è stato plateale, motivo per il quale a molti è sembrato scontato il rigore, ma c’è una spiegazione precisa dietro il mancato fischio del direttore di gara, e l’ha fornita Luca Marelli, che per Dazn si occupa degli episodi da moviola. Nella fattispecie, nel tocco non è stato allargato il volume del corpo. Il braccio era davanti al corpo, non lateralmente, quindi anche se non avesse toccato la palla col braccio, Dumfries l’avrebbe colpita col costato.

RIGORE PER IL TOCCO DI DUMFRIES? LA SPIEGAZIONE A DAZN

Luca Marelli a Dazn ha spiegato che la valutazione fatta in sala Var è stata verosimilmente quella di comprendere se quando ha toccato la palla col braccio sinistro aveva occupato un’area maggiore. In altre parole, la palla sarebbe stata rinviata comunque anche senza quel tocco. Di conseguenza, è stato concluso che il braccio, che era largo in profondità rispetto al corpo, non avrebbe inciso sulla direzione del pallone.

Nonostante questa spiegazione, a qualcuno sono rimasti i dubbi anche per via dei rigori che sono stati fischiati in altre circostanze in questa stagione. Inoltre, quando è finita la partita, anche l’allenatore dell’Inter a Dazn si è mostrato polemico in merito gli episodi arbitrali, sollecitando l’emittente per vedere anche il contatto in area, quello tra McTominay e Dumfries, visto che stavano trasmettendo il contatto dell’olandese con il braccio che abbia esaminato sopra. La spiegazione, comunque, non ha convinto del tutto i tifosi, infatti le polemiche sono proseguite nelle ore successive.

