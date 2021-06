Duncan Campbell si ritira/ Il cantante: “Non sto bene, UB40 hanno il mio sostegno”

Duncan Campbell ha annunciato con un comunicato ufficiale il suo ritiro dalle scene musicali. Il front-man degli UB40 ha motivato la sua decisione rivelando di avere “cattive condizioni di salute”, la scorsa estate aveva infatti subito un ictus e si era preso del tempo per rimettersi in forma prima del tour programmato della band. Oggi i suoi problemi sarebbero peggiorati e dunque dovrà “a malincuore”, come ha detto lui, dimettersi dalle registrazioni, dai concerti e ritirarsi dalla musica.

Gli Ub40 sono un gruppo “di famiglia” formato nel 1977 a Birmingham. Duncan, prima di dedicarsi alla band, aveva svolto diversi lavori in giro per il mondo non legati all’ambito artistico, come il direttore di un casinò a Barbados e il gestore di una friggitoria in Australia. Con il gruppo, poi, ha iniziato a cimentarsi nella contaminazione di musica pop/reggae/rock riuscendo a vendere oltre 70 milioni di dischi e piazzando più di 50 singoli nella Official Singles Chart.

Le parole di Duncan Campbell

“A causa delle mie cattive condizioni di salute, ho deciso a malincuore di ritirarmi dalla band per concentrarmi sulla mia guarigione”, Duncan Campbell ha dato così la notizia pubblicamente. Il comunicato continua con parole di gratitudine nei confronti degli UB40 e dei fan: “Sono molto grato e vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti ai fan per tutto il loro supporto durante questo periodo, e durante tutto il tempo passato con gli UB40. La band ha il mio pieno sostegno per il futuro, e naturalmente i miei migliori auguri per il futuro con il nuovo cantante“.

Robin Campbell, fratello di Duncan, nonché chitarra e voce del gruppo, ha fatto sapere di aver provato in tutti i modi a farlo tornare ad esibirsi dal vivo. A nome di tutti i membri della band, però, ha detto che comprendono e supportano completamente la decisione presa visto l’aggravarsi dei problemi di salute: “Siamo profondamente rattristati. Annunceremo il nostro nuovo frontman a breve e siamo pronti a metterci in viaggio per i prossimi spettacoli estivi”.



