Dune di Denis Villeneuve al Festival di Venezia/ Video trailer: sarà fuori concorso

Alberto Barbera batte il primo colpo: Dune, diretto da Denis Villeneuve, sarà Fuori Concorso, in prima mondiale, alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale: il film prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures sarà proiettato venerdì 3 settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.

Attesissimo adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo di Frank Hebert, Dune vanta un cast di primissimo livello: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, con Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Dune di Denis Villeneuve al Festival di Venezia: il trailer

Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Mentre forze malvage combattono per l’esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta — una spezia capace di liberare tutte le potenzialità della mente umana — solo coloro i quali sapranno sconfiggere le proprie paure sopravviveranno.

Denis Villeneuve torna al Festival di Venezia cinque anni dopo aver presentato l’ottimo Arrival – quella volta in concorso – e il red carpet di Dune sarà certamente tra i più attesi della kermesse, considerando il grande numero di stelle presenti al Lido. Complimenti al direttore Alberto Barbera. E siamo solo all’inizio…





