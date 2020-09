Dune di Denis Villeneuve/ Video trailer: cast stellare per un kolossal “spettacolare”

L’attesa sta per terminare: Dune di Denis Villeneuve sta per fare capolino nelle sale cinematografiche e c’è grandissima curiosità per il nuovo adattamento dell’omonimo celebre best seller di Frank Hebert. Ieri è stato diffuso il primo trailer dell’ultima fatica del regista candidato all’Oscar e sui social network si è immediatamente acceso il dibattito. Già trasporto nel 1984 da David Lynch senza grandissimo successo, come confermato dallo stesso regista americano, Dune raccontare la storia di Paul Atreides, giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione. Paul dovrà viaggiare verso il pianeta più pericolo dell’universo per garantire un futuro alla sua famiglia ed alla sua gente.

La sceneggiatura di Dune è stata scritta dallo stesso regista insieme a Jon Spaihts e Eric Roth, e Villeneuve si è affidato a collaboratori fidati: dalla scenografa Patrice Vermette al montatore Joe Walker, passando per il supervisore agli effettivi visivi Paul Lambert ed il premio Oscar per gli effetti speciali Gerd Nefzer. Per la prima volta avrà al suo fianco il direttore della fotografia Greig Fraser, i costumisti Jacqueline West e Bob Morgan, ed il coordinator delle controfigure Tom Struthers. Infine, la colonna sonora è stata realizzata dal premio Oscar Hans Zimmer.

Dopo Blade Runner 2049, Denis Villeneuve con Dune è pronto a confrontarsi con un altro progetto abbastanza pericoloso, ma il risultato sarà «spettacolare», secondo i ben informati. Le premesse ci sono tutte, considerando un cast ricco di star: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. Interrotte dall’emergenza coronavirus, le riprese (Ungheria e Giordania) sono terminate lo scorso luglio e l’uscita in sala – in programma negli Usa il prosssimo 18 dicembre 2020 – non dovrebbe subire variazioni. Qui di seguito vi proponiamo il trailer ufficiale:





