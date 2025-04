Dune, Italia 1: il fantasy in onda alle 21:20

Giovedì 3 aprile 2025 andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’adventure fantasy dal titolo Dune. Si tratta della prima parte della trasposizione cinematografica della saga letteraria del “Ciclo di Dune” scritto da Frank Herbert e suo figlio Brian. La pellicola è stata diretta e co-scritta da Denis Villeneuve, regista canadese che tornerà sul grande schermo anche con il capitolo successivo, “Dune – Parte due” (2024). La parte musicale è stata curata da Hans Zimmer, che proprio grazie a questo film ha vinto il suo secondo Premio Oscar dopo il primo ottenuto grazie alle musiche de “Il Re Leone” (1995).

Il cast di Dune è composto da alcuni grandi nomi, tra cui: Timothée Chalamet, candidato al Premio Oscar per “Chiamami col tuo nome” (2017); Rebecca Ferguson, diventata famosa grazie alla serie tv “The White Queen”; Oscar Isaac, conosciuto dal pubblico per il personaggio del cattivissimo Apocalisse in “X-Men – Apocalisse”; Dave Bautista, ex wrestler interprete di Drax il Distruttore nella saga de “I Guardiani della Galassia”; Zendaya, celebre per il personaggio di Michelle “MJ” Jones-Watson nella saga di “Spider-Man”; Jason Momoa, l’incredibile Aquaman nell’omonima serie cinematografica; infine Javier Bardem, vincitore di un Golden Globe per “Non è un paese per vecchi”.

Dune in onda su Italia 1: ambientato in un futuro molto lontano

Dune è ambientato in un futuro molto lontano in cui l’umanità è controllata da poche casate nobiliari, ognuna delle quali controlla i vari feudi che compongono questo enorme impero interstellare. Tra di loro vi è l’intrepido rampollo della casa di Atreides, Paul(Thimothée Chalamet), che decide di trasferirsi con i suoi genitori, il Duca Leto e Lady Jessica (rispettivamente Oscar Isaac e Rebecca Ferguson), su un pianeta inospitale di nome “Dune”. La speranza del duca è quella di riuscire a scoprire un luogo che possa essere un rifugio valido per la sua comunità, ma ben presto scoprono che il pianeta è l’obiettivo di diversi poteri dell’universo a causa di un elemento raro che cresce solo in quei luoghi e che permette agli uomini di sbloccare tutto il loro potenziale, sviluppando capacità sovrumane, viaggiare nell’universo e vivendo molto di più.

Riuscire a crescere questa spezia, però, è molto più complicato del previsto, non solo per i concorrenti umani, ma anche per la presenza di devastanti vermi della sabbia e di un popolo nativo del pianeta, disposto a tutto pur di cacciare i nuovi arrivati. Inizierà, quindi, una vera e propria guerra all’ultimo sangue dove solo una delle parti coinvolte riuscirà ad uscirne vincitore. Il giovane Paul si troverà così, inaspettatamente, al centro di questa terribile battaglia che lo cambierà per sempre e lo porterà a vivere avventure estreme.