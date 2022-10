Dunkirk/ Su Rete 4 il film di Christopher Nolan con Cillian Murphy

Dunkirk, film di Rete 4 diretto da Christopher Nolan

Dunkirk va in onda oggi, sabato 22 ottobre 2022, a partire dalle ore 21.30 su Rete 4. Si tratta di un film drammatico del 2017 distribuito dalla Warner Bros. E prodotto da RatPac-Dune Entertainment, Syncopy, Warner Bros.

La regia è di Christopher Nolan. Aveva appena sette anni quando ha cominciato a girare filmati. Dopo quella prima esperienza non si è più fermato. Con Dunkirk ha ottenuto come migliore regista una nomination all’Oscar, una nomination ai Golden Globe e una nomination BAFTA. L’attore principale è Tom Hardy. Nel 2016 ha ottenuto 1 nomination all’Oscar come migliore attore non protagonista per Revenant: Redivivo. L’attore Cillian Murphy interpreta il soldato Shivering. Il suo debutto al cinema arriva a fine anni ‘90 dopo aver cantato con una band e recitato con una compagnia teatrale. Nel 2013 fa parte del cast della serie televisiva Peaky Blinders. Nel film hanno partecipato anche Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D’Arcy e Harry Styles.

Smallfoot: Il mio amico delle nevi/ Su Italia 1 il film d'animazione

Dunkirk, la trama del film

Dunkirk è un film di guerra che racconta una storia vera. Narra la storia dell’Operazione Dynamo, eseguita nel 1940 tra il 27 maggio e il 4 giugno. Fu un avvenimento che ebbe molto peso nel conflitto della Seconda Guerra Mondiale perché con questa operazione le sorti dello scontro andarono a favore degli Alleati. Durante la Battaglia di Francia migliaia di soldati di nazionalità francese, belga e britannica evacuarono verso la Gran Bretagna, quando l’avanzata tedesca li tenne bloccati sule spiagge di Dunkerque.

John Rambo/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone

Per le truppe britanniche l’unica via di fuga è il Canale della Manica. Da una parte sono circondati dalla forze nemiche e dall’altra c’è il mare. Tutte le operazioni di imbarco vengono rallentate a causa di un feroce bombardamento da parte del nemico che getta nel panico e nella disperazione più totale i fuggiaschi. L’intera cittadina si mobilita per aiutare a velocizzare la spedizione di salvataggio, partecipano all’operazione anche i civili. Così dopo qualche giorno gli uomini vengono portati in salvo con l’uso di imbarcazione rudimentali quali barche da pesca, navi da diporto e scialuppe di salvataggio.

Benvenuto Presidente!/ Su Rai 3 il film con Claudio Bisio

© RIPRODUZIONE RISERVATA