Dunkirk/ Su Rete 4 il film di Christopher Nolan con Harry Styles

Dunkirk, film di Rete 4 diretto da Christopher Nolan

Dunkirk va in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, 29 ottobre 2022, a partire dalle ore 21.25. Di genere drammatico-guerra-storico, la pellicola è uscita nel 2017 ed è un capolavoro del produttore cinematografico e regista britannico Christopher Nolan. Il cast del film Dunkirk è davvero eccezionale e comprende Harry Styles, Fionn Whitehead, Jack Lowden, Tom Glynn-Carney e James D’Arcy. Christopher Nolan è un regista bravissimo, il suo stile è riconoscibile, nei suoi lavori cinematografici spesso affronta temi importanti come l’inganno, la vendetta, l’inquietudine e l’angoscia.

Sicuramente si torna a parlare del regista nell’ottica temporale anche in questo film diretto magistralmente e in grado di arrivare dentro a una tematica molto delicata come quella della guerra con tatto e con tre punti di vista diverso. Nonostante la critica abbia osannato il film Dunkirk, questo rimane una delle pellicole più criticate da parte anche del pubblico affezionatissimo al regista perché privo forse di quei colpi di scena visivi legati ai suoi film precedenti.

Dunkirk, la trama del film

Leggiamo la trama di Dunkirk. Maggio 1940. L’ambiente in cui si svolge la storia è quello del secondo conflitto mondiale e racconta della grande operazione Dynamo e della indimenticabile battaglia di Dunkerque. Lungo il litorale del comune francese centinaia di soldati inglesi sono accerchiati dai soldati tedeschi. Colpiti su tutti i fronti, gli inglesi pianificano una avventursa e spericolata operazione di ritirata. Il piano di azione prevede il coinvolgimento delle imbarcazioni civili, confiscate per facilitare il rimpatrio delle forze militari e per proseguire la battaglia contro la Germania nazista. Le forze alleate da una parte sono circondate dalle truppe del Terzo Reich, dall’altra si apre il canale della Manica.

Ed è proprio questo braccio di mare a rappresentare la sola possibilità di fuga, un’impresa veramente ardua. il film racconta la ritirata su fronte terra, mare e anche nei cieli, per meglio rendere l’idea del fervore e del grande impegno delle forze alleate contro le truppe tedesche. Sul fronte terra il film si concentra sul soldato Tommy (Fionn Whitehead) appartenente alle forze armate del British Army che, dopo aver raggiunto i francesi schierati sulla spiaggia, spera di salire a bordo di una delle navi destinate al rimpatrio dei soldati.

Le operazioni di guerra degli alleati richiederanno più tempo del previsto, anche per i continui bombardamenti nemici. I soldati sono in preda alla paura e alla disperazione, tutti i cittadini di Dunkirk fanno il possibile per aiutarli e dopo giorni lunghi e difficili riescono a salvare i soldati. Nel frattempo la guerra nei cieli segue le brillanti azioni del pilota Farrier che, a bordo di un aereo da caccia, colpisce ininterrottamente gli aerei nazisti. Via mare invece si vede il contributo di un civile, il signor Dawson (Mark Rylance), che insieme a suo figlio Peter (Tom Glynn-Carney), aiuta come può per favorire l’evacuazione. Oltrepassato lo stretto della Manica si adopera per il recupero dei soldati naufraghi e per farli rientrare in patria.

