DUO JUST TWO MEN, CHI SONO FINALISTI TU SI QUE VALES 2023/ Luciana Littizzetto “Ideali per studiare anatomia”

Il duo ucraino Just Two Men è tornato a Tu sì que vales 2023 per la finale. Gli acrobati hanno nuovamente stupito il pubblico e i giudici con la loro esibizione, resta da capire se ciò basterà per ottenere il titolo di vincitore di questa edizione. «Devono vincere!», si è lasciata andare Luciana Littizzetto.

«Se vuoi studiare anatomia, sono perfetti, vedi tutti i muscoli», ha poi aggiunto la comica per fare una battuta. «Sono perfetti, è impressionante il controllo che hanno», ha proseguito Maria De Filippi. «Vediamo tanti acrobati, ma loro sembrano pittori nell’aria, sono veramente unici», il parere invece di Sabrina Ferilli. Insomma, tutti d’accordo sui Just Two Men tra i giudici di Tu sì que vales 2023. (agg. di Silvana Palazzo)

Duo Just Two Men in finale a Tu si que vales 2023: saranno i vincitori?

Duo Just Two Men sono tra i finalisti di Tu Si Que Vales 2023, il talent show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Il vincitore del programma si aggiudica il montepremi di 100.000 euro punta alla vittoria finale. Tra i candidati alla vittoria finale ci sono anche i due atleti di 35 e 33 anni provenienti dall’Ucraina. Saranno loro i vincitori? Il passaggio dei Duo Just Two Men non è passato inosservato sul palcoscenico del popolare programma televisivo visto che il giudice Gerry Scotti si è giocato la clessidra offrendo così ai concorrenti la possibilità di esibirsi per una seconda volta.

Dopo aver visto entrambe le esibizioni di forza ed equilibro del duo, Gerry Scotti non avuto alcun dubbio lanciando un vero e proprio appello al pubblico in studio: “vorrei raccontavi un fatto che mi è accaduto stando seduto su quella sedia. Ho provato a riguardare questa esibizione in tutti i suoi istanti ed ho notato che questi due ragazzi ucraini hanno fatto gli stessi sguardi e sorrisi, le stesse smorfie, teso gli stessi muscoli e sbuffato e respirato nel medesimo istante della prima esibizione”.

Duo Just Two Men, l’appello di Gerry Scotti a Tu si que vales 2023

Non solo, Gerry Scotti parlando proprio del Duo Just Two Men di Tu si que vales 2023 ha aggiunto: “ciò vuol dire che per arrivare a questo livello di preparazione hanno passato anni di sacrifici e fatica, rinunciando a tantissime cose nella loro vita. E allora diamo loro questa grande soddisfazione”. Un appello sentito che ha fatto breccia nel cuore del pubblico in studio, visto che ha votato con 100% il duo permettendogli così l’accesso diretto alla finalissima del programma. Anche la giurata popolare Sabrina Ferilli si è complimentata con il duo ucraino: “bravi! Ne valeva la pena”.

Il “Duo Just Two Men” sono tra i finalisti di Tu si que vales 2023. Le loro performance hanno convinto pubblico e giuria complice uno spettacolo fuori dal comune fatto di incredibili esibizioni aeree. Nonostante un piccolo errore tecnico, durante la prima esibizione è saltato il motore del paranco, il duo è riuscito ugualmente a conquistare tutti complici anche due pettorali da urlo come sottolineato dalla divertente giurata Luciana Littizzetto.











