DUO PARADISE, CHI SONO FINALISTI TU SI QUE VALES 2023/ Acrobazia al bacio: “C’è attrazione e passione”

Duo Paradise si conferma sensuale e complice con le sue acrobazie bollenti anche nella finale di Tu sì que vales 2023. Non sono mancate acrobazie estreme a livello fisico, come confermato anche dai volti preoccupati dei giurati. L’esibizione si è conclusa con un bacio tra i due acrobati. «C’è passione, c’è attrazione, si capisce e si sente», ha commentato Rudy Zerbi.

«Un bellissimo passo a due, tua moglie è straordinaria, elegante, leggera e forte. Tutto impressionante. Mi ha colpito molto quello che avete detto nella clip, quando avete parlato di un posto dove vivere con i tuoi figli. Penso che sia una delle esigenze primarie di ogni essere umano. Vi auguro di trovarlo davvero», ha aggiunto Maria De Filippi al termine dell’esibizione del Duo Paradise a Tu sì que vales 2023. (agg. di Silvana Palazzo)

Finale tu si que vales 2023/ Diretta e vincitore: Duo Paradise emoziona con spettacolare passo a due!

Tra i candidati alla vittoria di Tu si que vales 2023 c’è anche il Duo Paradise: ecco perché hanno buone chances di arrivare in altro

Le acrobazie bollenti dei Duo Paradise hanno lasciato un segno tangibile nel cuore del pubblico di Tu si que vales 2023. Passione, talento ed un pizzico di sensualità per questa coppia di ballerini davvero eccezionali. Un’esibizione con tanto di “limone” finale, tra passionalità e romanticismo in una coreografia che lasciò tutti a bocca aperta e che ha permesso alla coppia di approdare tra i concorrenti finalisti di questa edizione.

La sensualità, la precisione, la forza, la complicità e la tecnica hanno fatto la differenza nel cammino del Duo Paradise, una coppia dal grande talento che ha incantato sul palco di Tu si que vales e non solo. Basta sbirciare in rete per capire che la coppia ha costruito una carriera di tutto rispetto, coltivando nel tempo un folto manipolo di fan e follower che li segue e li ama incondizionatamente.

Il grande ritorno (da finalisti!) del Duo Paradise a Tu si que vales 2023

Nei filmati reperibili in rete, dove il Duo Paradise si esibisce con la consueta eleganza ed uno stile inconfondibile, sono tanti i commenti di chi li ammira e manifesta apprezzamento. “Sono così belli e talentosi”, si legge sotto uno dei tanti video YouTube dove sono protagonisti. Nel caso specifico facciamo riferimento ad un video di circa quattro anni fa, quando parteciparono al 20th International Circus Festival of Italy. “Sono sicuramente tra i migliori in questo”, il commento di un utente. “Danza incantevole e meravigliosa”, l’elogio di un altro fan.

Nel frattempo il Duo Paradise ha collezionato altre esperienze, come quella di Tu si que vales 2023, dove torna in finale per giocarsi il titolo di campione. C’è grande curiosità di vedere cosa ci riserverà questa frizzante coppia di ballerini nell’appuntamento più importante dell’anno.











