Duo Sorin e Nicu/ Dalla Romania per vincere la finale di Tu Si Que Vales 2020?

Il Duo Sorin e Nicu vincerà la finalissima di Tu si Que Vales 2020?

Il duo Sorin e Nicu è tra i finalisti di questa complicata e internazionale finalissima di Tu Si Que Vales 2020. Il talent di Canale5 volge al termine con una grossa fetta di artisti internazionali, circensi, atleti e acrobatici che spesso non sono passati nemmeno dalla semifinale del programma per arrivare all’appuntamento di questa sera. E’ questo il caso dei fratelli Atherton ma anche del duo Sorin e Nicu che con una esibizione davvero spettacolare, hanno conquistato il pubblico capitanato da Sabrina Ferilli, che gli ha regalato il 100% dei voti, e poi anche i giudici. A quel punto il biglietto per la finale era da staccare per volare alto, ma riusciranno davvero a spuntarla? I due giovani rumeni hanno presentato un numero acrobatico che ha stupito la giuria e il pubblico presente in studio che ha permesso loro di accedere direttamente alla finale di questa sera tra mille complimenti.

Chi sono Sorin e Nicu? Due artisti rumeni a Tu si Que Vales 2020

Ma chi sono i ragazzi del Duo Sorin e Nicu? I due atleti sono esperti di “mano a mano” che hanno fatto più che un semplice numero acrobatico, mischiando forza, eleganza e una grandissima professionalità che ha subito conquistato il pubblico capitanato da Sabarina Ferilli e anche i giudici tanto da staccare subito un biglietto per l’accesso alla finale. La notizia ha avuto ridondanza anche nel loro Paese, la Romania, tant’è che subito il video della loro esibizione con una bellissima luna sullo sfondo, ha fatto subito il giro del web. Cosa saranno in grado di portare questa sera in questa affollata finale fatta di circensi e acrobati?



