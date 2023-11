DUO VITA, VIKTOR E TATIANA FINALISTI TU SI QUE VALES 2023/ La coppia in finale con la figlia…

Ha convinto il Duo Vita, acrobati con il cerchio che si sono esibiti nella finale di Tu sì que vales 2023 con la figlia di 12 anni. «Mi piace molto esibirmi con i miei genitori, sono molto emozionata. Ero attenta a non sbagliare», ha raccontato la ragazzina ai giurati al termina dell’esibizione.

In particolare, si è rivolta a Maria De Filippi, che più di tutti ha evidenziato l’armonia, così come l’emozione dei genitori. «Quando mamma è scesa… si vedeva che era molto orgogliosa», ha rimarcato la popolare conduttrice durante la finale di Tu sì que vales 2023. (agg. di Silvana Palazzo)

Duo Vita, l’emozionante esibizione che è valsa la finale di Tu Si que Vales

Lo scorso 30 settembre, il palco di Tu Si Que Vales 2023 si è trasformato in un palcoscenico di emozioni grazie all’incredibile energia di Viktor e Tatiana, meglio conosciuti come il duo Vita. Questa coppia, che ha unito le iniziali dei loro nomi per formare il loro “nome d’arte”, ha regalato al pubblico di Canale 5 una performance colma di acrobazie, capaci di emozionare e lasciare il pubblico senza fiato. Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, insieme alla presidentessa della giuria popolare Sabrina Ferilli, non hanno mai avuto dubbi su questa coppia e hanno deciso di qualificarla per la finale senza esitazioni.

Una finale meritata e che accende ulteriormente la curiosità sul Duo Vita, che questa sera sabato 18 novembre proverà a sorprendere il pubblico con una nuova performance. Forza, equilibrio, coordinazione, attenzione e fiducia sono alcuni degli elementi che uniscono Tatiana e Viktor, una delle coppie più attese di questo appuntamento finale.

Il Duo Vita, una coppia unita sul palco e nella vita privata. L’intesa stupisce Rudy Zerbi: “Trasmettono un’energia straordinaria”

Forse non tutti sanno che Viktor e Tatiana sono non solo una coppia nel lavoro ma anche nella vita, genitori di una figlia di 12 anni. Un aspetto che aveva colpito Rudy Zerbi, piacevolmente sorpreso da questa alchimia speciale osservata sul palco: “Loro sono una coppia e trasmettono un’energia straordinaria l’uno verso l’altro, una grande complicità. Sono meravigliosi, belli, intensi!”.

Anche sul web i due acrobati avevano ottenuti riscontri estremamente positivi, grazie ad un numero elegante e coinvolgente. “Non abbiamo mai visto una cosa così”, avevano detto in coro i giudici di Tu Si Que Vales 2023. Dunque il duo Vita si presenta a questo appuntamento come una delle coppie favorite? Non è dato saperlo, di certo daranno il massimo per arrivare più in alto possibile.











