Duomo Verona, crolla una parte del tetto/ Paura durante messa, allagamenti in città

Paura a Verona per il maltempo: una porzione del tetto del Duomo è crollata nel tardo pomeriggio di oggi. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 18.45, durante la celebrazione della Messa prefestiva del sabato. Nessuno dei fedeli presenti nella navata della chiesa per fortuna è rimasto ferito. In quel momento sulla città scaligera era in corso un forte temporale, che si sta abbattendo peraltro in gran parte del Nord Italia. Travi e laterizi, come riportato dall’Ansa, sono caduti dapprima su un vano caldaia, che poi ha sua volta ha provocato il crollo del solaio. Tutto ciò è avvenuto in una zona vicino alla cappella della Madonna, sulla parte destra dell’altare maggiore. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, con il comandante Luigi Altamura. Si sono messi al lavoro per la messa in sicurezza della zona e per valutare l’entità complessiva del danno riportato dal Duomo.

MALTEMPO VERONA, CROLLA PARTE DEL TETTO DEL DUOMO

Dalla provincia di Verona comunque nel pomeriggio sono partite le prime segnalazioni per il maltempo, soprattutto nella zona lago. A Salionze, sulla provinciale verso Peschiera, per le piogge forti e il vento diversi alberi si sono abbattuti sulla strada. A Verona invece la pioggia forte, oltre a danneggiare il Duomo, ha provocato alcuni allagamenti, come quelli in Borgo Milano e via Andrea Doria, dove la strada ad un certo punto si è trasformata in un fiume. Come riportato da L’Arena, la situazione meteorologica non dovrebbe migliorare domani. Le previsioni meteo parlano di una «crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi sabato, diffusi e frequenti fino a metà giornata di domenica 28». Sono attesi temporali intensi localmente persistenti con quantitativi abbondanti. Per questo la Protezione Civile ha messo un bollettino con cui si dichiara allerta gialla sulla rete idraulica principale e allerta arancione per criticità idrogeologica fino alle 8 di lunedì 29 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA