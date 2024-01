Duplice omicidio a Naro: trovati i cadaveri di due donne romene/ Giallo ad Agrigento: chi le ha uccise?

Duplice omicidio avvenuto stamane in quel di Naro, in provincia di Agrigento: due donne sono state rinvenute senza vita, in due case differenti come specificato dal sito de Il Giornale. Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un’abitazione situata in vicolo Da Vinci, e nello stesso appartamento era in corso un incendio al punto che i resti della donna sono stati rinvenuti in parte carbonizzati. L’altra vittima è stata invece trovata in una pozza di sangue nella sua casa di Avenia. Secondo alcune informazioni si tratterebbe della 57enne Maria Russ (la prima), e della 58enne Delia Zarniscu (la seconda), entrambe di nazionalità rumena, il che rappresenta già un primo importante collegamento fra le due donne.

Una volta lanciato l’allarme gli uomini dei carabinieri della compagnia locale si sono recati sulle due scene del crimine nel giro di pochi minuti facendo scattare le indagini, anche se al momento sono poche le informazioni emerse. Si sa, come scrive Il Giornale, che Delia Zarniscu era sposata con un uomo di Naro, e anche la figlia della Russ è coniugata con un uomo del posto. Inoltre circolerebbero delle voci circa un’aggressione subita dalla Zarniscu nei giorni scorsi.

DUPLICE OMICIDIO A NARO, AGRIGENTO: IL COMMENTO DEL SINDACO

“Naro si sveglia attonita, ammutolita da tanta ferocia. Un duplice omicidio nel cuore del nostro centro storico ha spento due donne, entrambe romene ed entrambe naresi. Non è il momento di frasi di circostanza. Come comunità diciamo ‘nò ad ogni forma di violenza e rimaniamo in rispettoso silenzio del lavoro delle forze dell’ordine e della Procura, che, sappiamo, riusciranno presto a fare chiarezza su quanto accaduto. Che gli autori di questo massacro siano individuati ed assicurati alla giustizia e vengano esclusi, se naresi, da una comunità sana e operosa”, è il commento del sindaco del paese della provincia di Agrigento, Maria Grazia Brandara. Da segnalare che al momento non vi sono indagati e gli inquirenti stanno valutando ogni possibile pista.











