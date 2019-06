Duplice omicidio per il tenente Colombo/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (1 giugno)

Duplice omicidio per il tenente Colombo arricchisce la programmazione televisiva di Rete 4 per il pomeriggio di questo sabato 1 giugno 2019 a partire dalle ore 16:50. Si tratta naturalmente di uno dei tanti episodi della celeberrima serie televisiva dedicata al tenente Colombo che è stato realizzato negli Stati Uniti nel 1995 sotto la regia Vincent McEveety il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne il soggetto e l’adattamento della sceneggiatura. Nel cast di questo episodio sono presenti oltre al principale protagonista Peter Falk anche Rod Steiger, George Wendt, Jeff Yagher, Joy Acovone e Linda Gehrinher.

Duplice omicidio per il tenente Colombo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Duplice omicidio per il tenente Colombo. In quella che sembra essere una tranquilla cittadina di campagna avviene un terribile omicidio che sconvolge l’intera comunità e soprattutto richiede l’intervento del Tenente Colombo per portare avanti del complesse indagini. In particolare all’interno di un ranch gestito da un allevatore di cavalli il proprietario viene trovato ucciso. Inizialmente la dinamica sembra far propendere per un brutto incidente avvenuto durante uno dei tanti impegni lavorativi ma tuttavia Ben presto si scopre come il tutto si è stata frutto della macchinazione di una illuminante mente. Il tenente Colombo seguendo alcune tracce che vengono riferite sul luogo dove è stato ritrovato il cadavere e inizia alle indagare su un uomo che potrebbe aver avuto un importante movente per uccidere l’allevatore di cavalli e quindi ottenere benefici di natura economica. La pista sembra essere quella giusta Peccato che qualche giorno più tardi anche questo uomo viene ritrovato morto sempre all’interno della struttura. Questo punto la questione si fa decisamente più complessa tant’è che il tenente Colombo inizia ad avere dei sospetti circa la situazione del fratello della prima settimana il cuore nonostante abbia un alibi piuttosto solido aveva molteplici motivi per poter uccidere il proprio fratello. Non riuscendo a trovare il filo logico che possa permettermi di arrivare alla felice conclusione delle indagini il tenente Colombo si vede costretto a dover trovare supporto in un boss malavitoso locale il quale sembra essere ben disposto nei nostri la propria collaborazione nonostante l’astio che ha nei confronti delle forze di polizia. La vicenda avrà un finale assolutamente sorprendente che tuttavia viene sagomato poco alla volta dallo stesso Colombo il quale riesce finalmente a mettere insieme tutti i vari elementi che hanno caratterizzato il duplice omicidio.

