Un grande ritorno sul palco dell’Ariston questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2025. I Duran Duran, special guest, sono pronti a prendersi la scena regalando al pubblico uno show adrenalinico e con le migliori canzoni del loro ricco repertorio artistico. Una lunga storia, quella della band britannica, fondata a Birmingham nel 1978 inizialmente dal chitarrista e bassista John Taylor, il tastierista Nick Rhodes e la voce e basso Stephen Duffy.

Dopo alcuni avvicendamenti nella formazione nei suoi primi anni di vita, come l’ingresso del chitarrista Andy Taylor e della storica voce del gruppo Simon Le Bon nel 1980, viene pubblicato il loro primo album nel 1981 intitolato Duran Duran e anticipato dal primo singolo Planet Earth, cui ha fatto seguito il loro primo tour americano e con varie tappe anche in Europa. Il loro successo viene consolidato a partire dal 1982, con l’album Rio e la pubblicazione di singoli come Hungry like The Wolf e Save A Prayer.

Il successo dei Duran Duran: la carriera leggendaria sino agli ultimi anni

I Duran Duran raggiungono ulteriore successo negli anni successivi, soprattutto con il singolo The Wild Boys del 1984; l’anno seguente partecipano come superospiti al Festival di Sanremo, per poi prendersi una pausa e riunirsi successivamente nel 1985 per comporre l’iconica A View To A Kill, colonna sonora del film di James Bond Agente 007 – Bersaglio mobile. Nel 1993 pubblicano un nuovo album, conosciuto col titolo The Wedding Album, contenente le hit Ordinary World e Come Undone.

Nel 2001 viene celebrata la reunion dopo 15 anni e nel 2003 tornano in tour. Sono nuovamente superospiti a Sanremo nel 2008, cui fa seguito la pubblicazione di altri album, come Paper Gods del 2015, che include il singolo di successo Pressure Off. Una band, i Duran Duran, che ha significativamente rivoluzionato il panorama discografico e musicale internazionale; ispirati ad artisti del calibro di David Bowie e i Roxy Music, hanno sperimentato generi differenti, dal new wave al pop, dal rock leggero al funk, mantenendo intatta la propria identità artistica.

