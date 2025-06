Duran Duran, la verità sul nome bizzarro, la fuga d’amore in campagna inglese e l’italiana che ha stregato Roger Taylor.

Oggi, 20 giugno 2025, i Duran Duran si esibiranno a San Siro con un doppio appuntamento tutto italiano dopo il concerto di Bari e del Circo Massimo di Roma. Dopo ben 40 anni tornano in Italia dopo essersi esibiti nel 1985 con “The Wild Boys“. Nella scaletta tornerà Ordinary World, The Reflex, Girls on Film e tanti altri, oltre a quelli appena usciti del nuovo album “Danse Macabre“. Torneranno sul palco anche i Les Votives, band che aveva partecipato a X Factor 2024.

Molti si fanno domande anche sul nome del gruppo, che fu suggerito da James Taylor. Infatti, non tutti sanno che “Duran Duran” si ispira al nome del Dottor Durand Durand, uno storico scienziato che interpretava “Barbarella“, film con Jane Fonda. Si può dire con certezza che quel nome ha portato fortuna alla band che ha raggiunto la vendita di ben 150 milioni di dischi. Ma passiamo ora ai matrimoni. Sapete che uno di loro ha sposato una donna italiana? Scopriamo subito di chi si tratta e altre curiosità.

Duran Duran, vita privata dei membri della band: da Roger Taylor a Simon Le Bon!

Dei Duran Duran, Roger Taylor si è sposato con una donna italiana, Giovanna Cantone. Insieme sono andati nel 1985 a vivere in campagna, anno in cui lui si è ritirato dalle scene per andare a vivere in campagna lontano da tutti sposandosi poi a Capodimonte nella Basilica della città. Insieme a Giovanna ha avuto tre figli, Elliot, Ellea e James. Nel 1997 è poi tornato a fare musica da solista mentre nel 2001 ha deciso di ritornare nella band dei Duran Duran. Nel 2005 la separazione dalla donna, mentre nel 2007 si è risposato con Gisella Bernales, con la quale ha avuto un altro bambino.

John Taylor, invece, è diventato cittadino americano con la doppia cittadinanza nel 2013 dopo aver sposato Juicy Couture Gela Nash. Intanto, Simon Le Bon è diventato nonno nel 2018, anche se vista l’età non si direbbe affatto. Il cantante è sposato dal 1986 con Yasmin Parvaneh, modella con la quale ha avuto tre figlie.