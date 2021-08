Duran Duran, Future Past / Sono stati i pionieri nell’uso di “video musicali moderni”

Duran Duran protagonisti, questa sera martedì 31 agosto, in Italia per la suggestiva apertura dell’evento ‘Rtl 102.5 Power Hits Estate’. Il gruppo approda all’Arena di Verona per presentare un nuovo attesissimo singolo estratto da ‘Future Past’, l’album che uscirà in tutto il mondo il prossimo 22 ottobre 2021. Accoglienza da urlo nella strepitosa location veronese, con la band che si gode tutto il calore del pubblico italiano.

In molti sugli spalti li hanno seguiti in questi quarant’anni di carriera. L’appuntamento di questa sera all’Arena di Verona, tuttavia rappresenta un’occasione più unica che rara per rivederli all’opera dal vivo, nel senso che in anteprima assoluta presenteranno il loro nuovo brano ‘Anniversary’duran.

Duran Duran, pionieri dei video musicali moderni

Ai Duran Duran vengono riconosciute qualità indubbie, lo dimostrano i dati relativi alle vendite, circa cento milioni di dischi in tutto il mondo, fra album e singoli. Il gruppo ha inoltre piazzato più di venti singoli nella Billboard Hot 100 e circa trenta nella Top 40 del Regno Unito. Tra le canzoni più famose e più amate dal grande pubblico ricordiamo Hungry like the Wolf, Save a Prayer e A View to a Kill.

Ma i ragazzi sono stati anche pionieri nell’uso di video musicali moderni e il più delle volte, anche durante i loro concerti, si sono rivelati estremamente coinvolgenti e all’avanguardia. Nella partecipazione live all’Arena di Verona il gruppo si scatena e regala una bellissima dedica al pubblico italiano, a cui viene dichiarato amore vero. Modo più romantico per presentare il loro nuovo singolo Anniversary non c’era.

