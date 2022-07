Dusan Vlahovic dimentica Carolina Stramare?/ Spunta la cantante Maria Becerra…

Dusan Vlahovic e Carolina Stramare: storia mai confermata

La storia tra l’attaccante serbo Dusan Vlahovic e l’ex Miss Italia Carolina Stramare non è mai stata confermata, ma secondo alcuni rumors, i due si sarebbero frequentati in segreto. Ora, però, pare che tale frequentazione sia stata archiviata dal calciatore che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato colpito dalla cantante argentina Maria Becerra.

Chadia Rodriguez concorrente al Grande Fratello Vip 7?/ Signorini lancia l'indizio!

Come riporta Leggo, il calciatore non sarebbe indifferente alla bellezza della cantante argentina. Dusan Vlahovic avrebbe così cominciato a seguire la cantante sui social e, oltre a mostrarle il suo apprezzamento attraverso dei like, le avrebbe anche lasciato qualche commento. «Sei molto carina», avrebbe scritto il calciatore che, non ricevendo risposta, ha smesso di seguirla per poi cambiare idea di fronte al gesto della cantante.

Simone Virdis: "Tina e Gianni? Poco obiettivi a Uomini e Donne"/ L'ex cavaliere...

Dusan Vlahovic e Maria Becerra: l’inizio di una storia d’amore?

Dopo aver ignorato il like e il commento di Dusan Vlahovic, Maria Becerra ha deciso di cominciare a seguire il calciatore che, a sua volta, ha ricambiato nuovamente il follow. I movimenti social della cantante e del calciatore, come scrive lo stesso Leggo, non sono passati inosservati agli utenti dei social che scommettono sull’inizio di una storia d’amore.

Nessun commento, invece, da parte di Carolina Stramare che è sempre stata super riservata e ha sempre evitato di parlare della sua vita privata. Anche la presunta storia cn Vlahovic, del resto, non è mai stata confermata. Sarà stata una semplice indiscrezione?

Nick Luciani al Grande Fratello Vip 7?/ "Mi piacerebbe, anche con I Cugini di Campagna". E su Sanremo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA