Dusan Vlahovic, fidanzato Carolina Stramare?/ “Mai parlato della mia vita privata”

Dusan Vlahovic è il fidanzato di Carolina Stramare? La ex Miss Italia e naufraga de L’Isola dei Famosi e il calciatore serbo farebbero coppia fissa da diverso tempo. La notizia della loro storia d’amore è scoppiata nel mondo del gossip, ma nessuno dei due diretti interessati ha mai confermato né tantomeno smentito la cosa. In realtà proprio la ex Miss Italia su Instagram ha deciso di parlare della sua vita privata rivelando: “perché non vi parlo mai della mia vita sentimentale? Non ho mai parlato della mia vita privata in 7 anni di Instagram. Le cose in grado di destabilizzare il nostro umore vanno preservate. E per quanto io abbia imparato a non dare peso alle cattiverie altrui evito il rischio. Chiamasi amore proprio”.

Se la Stramare si è pronunciata senza però fare il nome del calciatore, tutto tace da parte del giocatore serbo attaccante della Juventus. Una scelta legata sicuramente alla volontà di preservare il loro sentimento per viversi la propria storia d’amore lontani dal clamore del mondo del gossip.

Dusan Vlahovic e Carolina Stramare: il primo incontro

La storia d’amore tra Dusan Vlahovic e Carolina Stramare prosegue a gonfie vele anche se nessuno dei due ha confermato la cosa. Stando ad alcune indiscrezioni, il giocatore serbo arrivato da poco dalla Fiorentina alla Juventus avrebbe deciso di lasciare l’attrice Mariasole Pollio proprio per conoscere la ex Miss Italia. Il primo incontro tra i due è avvenuta quando il giocatore giocava ancora con la Fiorentina, ma con il passaggio alla Juventus e il trasferimento nella città di Torino ha permesso ad entrambi di poter approfondire la conoscenza.

I due, stando a voci di corridoio, avrebbero festeggiato anche l’ultimo compleanno insieme essendo nati il 27 e 28 gennaio e per l’occasione l’attaccante della Juventus avrebbe regalato alla bella Miss un Suv nuovo di zecca.

