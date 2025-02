DUSAN VLAHOVIC VIA DALLA JUVENTUS: IL FLOP CONTRO L’EMPOLI

Diciamoci la verità: che le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus siano verosimilmente destinate a separarsi a giugno non è uno scenario generato dalla brutta prestazione contro l’Empoli in Coppa Italia. Tuttavia, va registrato che il piccolo ritorno di fiamma nato con il gol vittoria a Cagliari giocando da titolare domenica sera in Sardegna si è già spento nello spazio di tre soli giorni. Dusan Vlahovic contro l’Empoli si è visto solo due volte: gol sbagliato nel finale della partita e rigore sparato in curva, il modo peggiore per spegnere sul nascere quelle che potevano essere le speranze di un possibile futuro ancora insieme.

Dal punto di vista strettamente tecnico, la partita di Coppa Italia ci aveva proposto anche un tema intrigante, cioè Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani titolari insieme. Ovviamente l’esito è stato disastroso, però ad essere onesti non si può dire che la colpa è stato l’assetto a due punti: l’interpretazione e l’atteggiamento sono stati clamorosamente sbagliati da parte di tutta la Juventus. Sarebbe interessante rivederli insieme in altre partite, ma chissà se Thiago Motta ci riproverà dopo un flop così pesante.

DUSAN VLAHOVIC VIA DALLA JUVENTUS: LE MOTIVAZIONI ECONOMICHE

Nel frattempo, resta il fatto che Dusan Vlahovic e la Juventus sono sempre più lontani: lo ribadiamo, non per la partita di ieri sera, perché una eventuale vittoria bianconera con gol di Vlahovic avrebbe spostato poco o nulla da questo punto di vista. Il serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2026, non si intravedono all’orizzonte possibilità di un rinnovo e di conseguenza la Juventus lo deve vendere questa estate per ricavare una buona entrata per le casse della società, che sono notoriamente in difficoltà.

La chiusura a un rinnovo è legata allo stipendio: la Juventus paga a Dusan Vlahovic 12 milioni di euro netti a stagione, che il serbo non vuole ridiscutere, per cui questo è evidentemente il vero motivo di una separazione ormai praticamente certa. La Juventus quindi dovrà lavorare alla cessione del serbo, semmai per Vlahovic fare bene nel finale di stagione servirà per attirare l’attenzione di società blasonate, che possano investire certe cifre. Forse l’ipotesi più affascinante è il Barcellona, che sta pensando al serbo come erede di Lewandowski. Il flop contro l’Empoli sarà solo un capitolo del lungo addio…

