Dusseldorf, attacco con coltello all’aeroporto/ Aggressore in fuga: “È un clochard”

Paura in Germania: all’aeroporto di Dusseldorf è andata in scena un’aggressione. Un uomo ha attaccato una persona ferendola a colpi di coltello e poi si è dato alla fuga. La polizia regionale e quella federale stanno cercando l’autore del gesto che, stando a quanto riferito da un portavoce, al momento ha fatto perdere le sue tracce. Non è ancora chiaro il motivo dietro a questo gesto: ci sono ancora pochi elementi per capire cosa sia successo. Da una prima ricostruzione è emerso che la persona ferita, trasportata in ospedale, è stata aggredita davanti ad un terminale delle partenze. Pare che sia un clochard, così come l’autore del folle gesto sarebbe un senzatetto. Ora le forze dell’ordine tedesche gli stanno dando la caccia.

Secondo la Reuters, si sarebbe trattato di una rissa tra senzatetto. È stato già vagliato un filmato di sorveglianza che ha ripreso due uomini che camminavano verso un parcheggio dell’aeroporto. A quel punto sarebbe scoppiata la lite, quindi sarebbe andata in scena l’aggressione.

ATTACCO A DUSSELDORF, POLIZIA: “LITE TRA CLOCHARD”

L’aggressione non ha inciso sul traffico aereo. Stando a quanto riportato dal giornale tedesco Rheinische Post, il portavoce della polizia Andre Hartwich ha assicurato che la sicurezza dei passeggeri e del traffico aereo non era a rischio. Inoltre, ha riferito che l’identità dell’aggressore è già nota. La vittima dell’aggressione comunque non ha riportato gravi ferite, infatti è stata trattata come un paziente ambulatoriale. L’attacco sarebbe avvenuto nei pressi della macchina per i biglietti del parcheggio multipiano P12. Per il portavoce della polizia l’ipotesi al momento più accreditata è che sia stata una lite frutto di rivendicazioni territoriali tra senzatetto. «Le due persone ci sono note», ha concluso.

