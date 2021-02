Dustin Diamond, morto attore Bayside School/ “Screech” combatteva contro cancro

Dustin Diamond è morto. L’attore, celebre soprattutto per la serie tv anni ’90 Bayside School, era stato ricoverato a metà gennaio in Florida per forti dolori in tutto il corpo e uno stato di ansia generalizzato. Noto per il ruolo di Screech Powers, aveva un cancro al quarto stadio ai polmoni. Ora la brutta notizia dell’Hollywood Reporter. Nato da una famiglia ebrea a San Jose, in California, Dustin Diamond cominciò a recitare sin da bambino. Figlio di un insegnante di elettronica digitale e di una operatrice per la Pacific Bell, raggiunse la popolarità con uno dei personaggi più iconici di Bayside School, al pari di quelli interpretati da Tiffani Amber Thiessen e Mark-Paul Gosselaar.

Samuel “Screech” Powers era un esperto di scienza e biologia, ma impacciato e ingenuo. Era il migliore amico di Zack, il personaggio protagonista della serie. Dopo la partecipazione a questa serie, però, la sua carriera non era mai riuscita a decollare. Peraltro, è stato l’unico membro del cast originale a non partecipare al recente reboot Saved by the bell.

DUSTIN DIAMOND, MORTO SCREECH DI BAYSIDE SCHOOL

Se Tiffani-Amber Thiessen ed Elizabeth Berkley trovarono la grande notorietà dopo Bayside School, per Dustin Diamond invece non è stato lo stesso. Partecipò ad una edizione del Celebrity Big Brother americano, come il nostro Grande Fratello Vip, per provare a dare luce ad una carriera che non aveva mai avuto un picco. Ma neppure ciò è servito. In merito alla mancata partecipazione al reboot di Saved by the bell, si limitò a dire che non aveva voluto partecipare ma che era comunque rimasto in ottimi rapporti con i suoi ex colleghi. A gennaio poi la notizia del ricovero in ospedale. Ne parlò TMZ, anticipando l’indiscrezione sul cancro. «È una cosa seria, ma non sappiamo ancora quanto seria», disse uno dei suoi rappresentanti. Pare che sia stato sottoposto anche ad una biopsia in quell’occasione. Peraltro, non mancano precedenti nella sua famiglia. La madre dell’attore infatti è morta a causa di un cancro al seno. Nel 2009 Dustin Diamond aveva sposato la fidanzata Jennifer Misner da cui però si era separato qualche anno fa.



