Dustin e Giuseppe Giofrè si conoscevano prima del serale di Amici 2024?/ Spuntano strani like

Dustin e Giuseppe Giofrè: spunta un retroscena prima del serale di Amici 2024

Dustin è tra i finalisti del serale di Amici 2024 e, nel corso della finale di sabato 18 maggio, oltre a contendersi la vittoria con Petit, Holden, Mida e Sarah, si contenderà la vittoria nel circuito danza con Marisol, sua compagna di squadra. Australiano, Dustin ha conquistato l’affetto del pubblico con il suo sorriso, ma soprattutto con il suo straordinario talento con cui, nel corso dei vari mesi, ha stupito tutti cimentandosi anche in stili non suoi e particolarmente difficili. La presenza di Dustin in finale ha messo d’accordo tutti, pubblico e giuria. Cristian Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, infatti, hanno riconosciuto la bravura di Dustin sin dalla prima puntata.

Dustin ha sempre ringraziato tutti per i complimenti, anche Giuseppe Giofrè che, avendo lavorato all’estero con grandi star come Jennifer Lopez, ha colto la bravura di Dustin dalla prima coreografia fatta al serale. Proprio sul rapporto tra Giuseppe Giofrè e Dustin, a pochi giorni della finalissime, è spuntato un retroscena.

Spuntano like tra Dustin e Giuseppe Giofrè prima di Amici 2024

Il popolo del web, sempre molto attento ai movimenti social dei propri beniamini, ha notato che Dustin e Giuseppe Giofrè si seguono su Instagram e tra i due ci sarebbero già diversi like. Tuttavia, il dettaglio che fa pensare ad una presunta conoscenza pregressa tra i due sarebbero alcuni like risalenti al 2020, molto prima, dunque, della partecipazione di Dustin ad Amici 2024. I due, dunque, si conoscevano prima di incontrarsi nel serale di Amici?

Una domanda a cui, per il momento, non c’è una risposta. A quanto pare, tuttavia, non sarebbe così improbabile e i due potrebbero essere incontrati a degli stage di danza che i ballerini professionisti tengono abitualmente.

