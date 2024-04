Dustin Taylor sorprende tutti ad Amici 2024/ Standing ovation in studio per lui: le coreografie acrobatiche

Amici 2024 di Maria De Filippi, Dustin Taylor conquista lo studio

Tra i più grandi protagonisti della sesta puntata serale di Amici 2024 abbiamo Dustin Taylor, candidato al titolo di vincitore del ballo e vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi. Il ballerino australiano allievo di Alessandra Celentano, al rinnovato appuntamento del serale di Amici, si lascia schierare dalla mentore in una serie di coreografie dinamiche e acrobatiche che lo valorizzano per linee fisiche e tecniche, permettendogli di sbaragliare la concorrenza. Essa é rappresentata da Marisol Castellanos e Sofia Cagnetti, in vista della puntata finale.

Così, in particolare, chiamato ad esibirsi in una choreo sulle note di Can’t feel my face Dustin Taylor oscura la presenza dei ballerini professionisti nel corpo di ballo, imponendosi come il vero backup dancer dalle sexy moves feline di Amici 2024. Poi é la volta di una nuova coreografia, sempre dinamica e ancor piu acrobatica della precedente ma al contempo intimista, da lui eseguita sulle note di In the end.

Dustin Taylor é il papabile vincitore ad Amici 2024 di Maria De Filippi

Ed é in questa coreografia che per Dustin Taylor si moltiplicano i cori da stadio dallo studio dei presenti accorsi in puntata mentre nel web é un tripudio di consensi online degli utenti. Dustin si supera ad ogni choreo senza mai essere superato ed é ormai chiaro che sia lui il principale candidato al titolo di vincitore di danza e vincitore assoluto alla finale di Amici 2024. Soprattutto dal momento che la puntata con una Marisol fortemente indebolita registra l’eliminazione della competitor Sofia Cagnetti.

Avversari più temibili, rispetto alla possibilità della conquista del montepremi alla puntata finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, sono i cantanti per Dustin, Holden e Mida, così come rileviamo delle performance positive tra le pagelle del rinnovato serale di Amici 2024.

