DVD e Blu Ray, idee regalo Natale 2020/ Consigli per gli amanti del cinema

Prosegue la caccia agli ultimi doni per le feste, ma cosa regalare a chi ama il cinema? Impossibile non pensare subito a DVD e Blu Ray come idee regalo per questo Natale 2020 e per questo motivo vi proponiamo una guida che speriamo riesca a soddisfare le vostre esigenze. Dai grandi classici alle uscite più recenti, passando per cofanetti legati agli autori più importanti della settima arte: i consigli non possono di certo mancare!

DVD E BLU RAY, LE IDEE REGALO PER NATALE 2020

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI

Presentato all’ultima Festa del cinema di Roma, Mi chiamo Francesco Totti è la pellicola ideale per i tifosi della Roma ma non solo: il docufilm di Alex Infascelli è un dono per tutti gli appassionati di calcio, riuscendo a raccontare nel migliore dei modi, lasciando da parte ogni ipotesi di agiografia, la storia di uno dei più grandi giocatori della storia del pallone. Il film è disponibile in home video in formato DVD grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

IL PRIMO RE

Tra i migliori film italiani del 2019, Il primo re di Matteo Rovere con protagonisti Alessandro Borghi e Alessio Lapice arriva in Home Video in un’imperdibile edizione limitata tutta collezionare. La pellicola che racconta la leggendaria storia di Romolo e Remo è disponibile grazie a Eagle Pictures in edizione COMBO, contenente sia il formato DVD che Blu-ray e un booklet esclusivo. «Il mondo de “Il Primo Re” è un mondo che andava costruito interamente. Ogni decisione presa, ogni scelta fatta, è stata il frutto di un enorme lavoro sia tecnico che su me stesso e sulla mia idea di cinema. Avevo una responsabilità complessa ma anche un gruppo di lavoro straordinario, composto dalle più grandi eccellenze italiane, animate in più da uno straordinario desiderio di mettersi in gioco in questa sfida, per dimostrare una volta ancora che il nostro cinema vive sempre di più dentro una gabbia, una gabbia con sbarre invisibili, che si vedono solo quando tentiamo di aprirle», le parole del regista Matteo Rovere.

JOKER

Leone d’oro alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Joker torna con un esclusivo cofanetto in edizione limitata grazie a Warner Bros. Home Entertainment: la Joker Collector’s Edition include il film nei formati 4K Ultra HD e Blu-ray, un Poster, tre Art Card e la replica del biglietto “Forgive my Laughter: I have a Condition”. Le tre Art Card riproducono le grafiche illustrate dagli artisti della creative community mondiale Talenthouse. Una bella chicca, insomma.

I GOONIES

Joker ma non solo. Da Warner Bros. Home Entertainment arriva un’altra interessante idea regalo per questo Natale: da pochi giorni è disponibile su Cinemuseum una bellissima edizione Steelbook per la prima volta in 4K UHD de I Goonies. Questi i contenuti speciali a disposizione: Commento (con Tesori Video Nascosti) del Regista Richard Donner e dei Sette Attori; Featurette: Il Making Of de I Goonies; Video Musicale di Cyndi Lauper “The Goonies ’r’ Good Enough”; Scene Inedite; Trailer Cinematografico.

DVD E BLU RAY, LE IDEE REGALO PER NATALE 2020: I COFANETTI

BERGMAN COLLECTION

Chi ama il cinema non può non amare il maestro Ingmar Begman e quale occasione migliore di un cofanetto per recuperare o rivedere i suoi film? Bim Distribuzione presenta il cofanetto definitivo del grande regista svedese, che racchiude quarant’anni di carriera. Questi i titoli: Spasimo; Crisi; Sete; Un’estate d’amore; Donne in attesa; Monica e il desiderio; Una lezione d’amore; Sorrisi di una notte d’estate; Il setti sigillo; Il posto delle fragole; Il volto; La fontana della vergine; L’occhio del diavolo; Come in uno specchio; Il silenzio; Luci d’inverno; A proposito di tutte queste signore; Persona; Il rito; Sussurri e grida; Scene da un matrimonio; Sinfonia d’autunno; Un mondo di marionette; Fanny e Alexander; Dopo la prova; Bergman 100. di Jane Magnusson. I film sono accompagnati da speciali contenuti extra, fra cui backstage, interviste sul set e approfondimenti sulla censura che ha spesso colpito l’opera del Maestro svedese. Tutti i film sono nella doppia versione italiana e originale integrale con sottotitoli.

TRUFFAUT COLLECTION

Lo stesso discorso fatto per Bergman, vale per Francois Truffaut. Bim Distribuzione presenta dieci capolavori in DVD del grande maestro francese, ma non solo: disponibili contenuti extra tra cui interviste al regista, alcuni suoi commenti alle scene dei film, backstage e molto altro. Questi i titoli: I 400 colpi; Tirate sul pianista; Jules e Jim; La calda amante; Baci rubati; Le due inglesi; Mica scema la ragazza!; L’amore fugge; La signora della porta accanto; Finalmente domenica! Tutti i film sono nella doppia versione italiana e originale integrale con sottotitoli.

JARMUSCH COLLECTION

Oltre ai due cofanetti sopra citati, Eagle Pictures firma un altro prodotto perfetto da regalare a Natale: parliamo del cofanetto dedicato a Jim Jarmusch, edito in formato DVD e Blu-ray con 8 dischi contenenti i film più importanti del regista. Questi i titoli a disposizione: Permanent Vacation; Stranger Than Paradise; Daunbailò; Coffee and Cigarettes; Mystery Train; Taxisti di notte; Dead Man e Solo gli amanti sopravvivono. L’edizione è arricchita da numerosi contenuti extra, che mostrano il dietro le quinte e scene tagliate delle sue opere, interviste all’attore Taylor Mead e chiamate telefoniche con Tom Waits, John Lurie e Roberto Benigni.





