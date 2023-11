Dwayne The Rock Johnson presidente Stati Uniti 2024?/ “Mi hanno chiesto di candidarmi”

The Rock, nome d’arte dell’attore americano di origini samoane, Dwayne Johnson, potrebbe diventare il primo wrestler a candidarsi per il ruolo di presidente degli Stati Uniti d’America. L’anno prossimo di questi tempi si saprà già chi sarà il commander in chief a Stelle e Strisce, se Biden, Trump o eventualmente un terzo incomodo, e chissà che quest’ultimo non possa essere proprio l’ex lottatore della WWE. Ad affrontare l’argomento è stato lo stesso Dwayne Johnson che ha rivelato che diversi partiti lo hanno contattato chiedendogli se volesse candidarsi alla Casa Bianca per il 2024.

Le richieste sarebbero giunte dopo un sondaggio che ha rivelato che il 46 per cento degli americani avrebbe appunto sostenuto lo stesso The Rock in caso si fosse candidato. La rivelazione è giunta in occasione della prima puntata del nuovo podcast diretto dal comico Trevor Noah dal titolo What Now. L’attore ha raccontato di “essere rimasto davvero commosso e onorato” dal sondaggio che lo spingerebbe alla sua candidatura.

DWAYNE THE ROCK JOHNSON PRESIDENTE STATI UNITI 2024?: “A FINE 2022…”

“Alla fine del 2022 ho ricevuto la visita di funzionari di diversi partiti che mi chiedevano se volevo candidarmi – ha spiegato l’attore – è stato tutto molto surreale, perché non è mai stato un mio obiettivo fare politica”. Johnson ha spiegato di essere “centrista” e “politicamente indipendente”, e in occasione delle ultime elezioni decise di appoggiare pubblicamente Joe Biden. Nel 2016, invece, come fa notare TgCom24.it, aveva confessato al magazine GQ “che il pensiero di essere governatore o presidente è allettante”.

Nel 2017 aveva quindi rivelato a Variaty che stava prendendo in considerazione già all’epoca “seriamente” la campagna presidenziale del 2024, di conseguenza l’attore ed ex lottatore appare un po’ “confuso”. Bisognerà quindi capire se la sua sia una chiusura definitiva o meno, ed inoltre bisognerà capire per quale partito si schiererà, anche se tutto fa pensare ad un suo appoggio del Democratici.











