Dybala al Boca Juniors? La moglie Oriana Sabatini infiamma il calciomercato, ma la Joya giura fedeltà alla Roma.

DYBALA AL BOCA JUNIORS? CALCIOMERCATO ROMA, LA MOGLIE SPINGE…

Paulo Dybala al Boca Juniors? Il terremoto che potrebbe abbattersi sul calciomercato Roma è di fatto virtuale, anche se tutto contribuisce ad aprire discussioni e così anche alcune dichiarazioni della moglie della Joya, precisamente nel corso di un programma televisivo argentino intitolato Serìa increible.

La frase incriminata? Oriana Sabatini, ad un certo punto, ha espresso una sorta di desiderio personale, ovvero che Dybala vesta un giorno la maglia del Boca Juniors. Ovviamente la discussione non si è arenata, ma anzi la signora è stata incalzata: c’è qualcosa di concreto? È un indizio di calciomercato? A dire il vero, niente di tutto questo.

Oriana Sabatini ha immediatamente precisato come questa fantomatica operazione non dipenda certo da lei, che innanzitutto dovrebbe essere il Boca Juniors a chiamare Dybala; tra le righe si è ampiamente capito come la discussione vertesse su un futuro immaginato e senza alcun appiglio con il presente.

Tuttavia, come detto, in un’epoca come questa in cui ogni spiffero arriva nelle case di tutto il mondo in un paio di secondi è bastato questo scambio di battute a generare panico e caos, magari non come la scorsa estate ma comunque in maniera concreta.

DYBALA ALLONTANA IL BOCA JUNIORS

Ad ogni modo è stato lo stesso Dybala a spegnere sul nascere ogni possibile scenario di calciomercato Roma a lui legato: “Con il Boca Juniors non c’è niente, sto bene alla Roma e continuerò qui avendo un contratto”. La Joya ha anche parlato del suo rapporto con Leandro Paredes, che ha fatto il percorso da Trigoria a Buenos Aires di recente, ma ha affermato che al netto dell’amicizia con il centrocampista ed ex compagno di squadra le grigliate continuerà a farle nella capitale del nostro Paese, e queste dichiarazioni tra l’altro sono arrivate in un podcast condotto dalla stessa moglie Oriana Sabatini.

Insomma, tema aperto e immediatamente chiuso: va ricordato che un anno fa Dybala era stato ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita, sembrava davvero tutto fatto ma poi la Joya aveva scelto di restare per giocarsi le sue carte con la maglia della Roma. Questa volta non c’è stato nemmeno il tempo per farsi qualche domanda scomoda; noi aggiungiamo che magari più avanti Dybala sceglierà davvero di tornare in Argentina per concludere la carriera e potrebbe anche accontentare lo sfizio della moglie scegliendo di vestire la maglia del Boca Juniors, ma non succederà adesso: per ora l’argentino rimane un calciatore della Roma, pronto a iniziare la nuova stagione sotto la guida del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.