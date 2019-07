DYBALA AL MILAN PER ROMAGNOLI ALLA JUVENTUS/ Ipotesi scambio: Bonucci-Higuain bis?

Dybala al Milan in cambio di Romagnoli alla Juventus: è questa l’ultima indiscrezione di calciomercato che sta facendo discutere i tifosi delle due big italiane. Una voce riportata da Paolo Paganini, giornalista Rai, secondo cui nei contatti intercorsi tra gli uomini mercato rossoneri e quelli bianconeri per Demiral, il difensore turco acquistato dal Sassuolo e che potrebbe far comodo al Milan in cerca di centrali, sarebbe balenata anche l’idea di un clamoroso scambio. Un’operazione che potrebbe ricalcare lo scorso anno, quando Higuain e Caldara si trasferirono al Milan con Bonucci cavallo di ritorno a Torino. In quell’occasione, col senno del poi, si può dire che l’affare migliore lo fece la Juventus (il Pipita è stato autore della peggiore stagione della carriera, Caldara praticamente sempre infortunato). Oggi chi ci guadagnerebbe?

DYBALA AL MILAN PER ROMAGNOLI ALLA JUVENTUS

Di certo acquistando Romagnoli la Juventus metterebbe a posto per i prossimi 10 anni: de Ligt e Romagnoli, in aggiunta a Chiellini e Bonucci, rappresenterebbero due coppie di sicuro affidamento in Italia e in Europa. Il Milan potrebbe avere anche una parte d’interesse nel tentativo di rigenerare Dybala, giocatore decisivo fino ad un paio di stagioni fa, ma privarsi del suo capitano, unica certezza in difesa, significherebbe dove rifondare un intero reparto dalle fondamenta. Pensare di iniziare la prossima stagione con Musacchio, Caldara e Demiral come centrali sarebbe a dir poco un azzardo. Il Milan sarebbe dunque costretto ad intervenire pesantemente sul mercato, magari andando all-in su Upamecano nel Lipsia, nella speranza di azzeccare il colpo in un ruolo storicamente difficile da indovinare quando si parla di mercato.

