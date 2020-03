Dybala al Real Madrid?/ Calciomercato, dalla Spagna: la Joya ha dato l’ok ai Blancos

Indiscrezioni di calciomercato di marzo in casa Juventus, dove rimane bollente il caso di Paulo Dybala. Il bomber argentino, recentemente pure trovato positivo al coronavirus, da tempo è messo in discussione tra possibili rinnovi e offerte milionarie dall’estero e anche in vista della prossima finestra di contrattazione estiva rimane sempre uno dei nomi più caldi dello scenario europeo. Ecco che in tal senso, l’ultima bomba di mercato che riguarda Paulo Dybala ci arriva dalla Spagna e per la precisione dal portale diariogol.com per cui il numero 10 della Vecchia Signora avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in Spagna, per la precisione al Real Madrid.

DYBALA AL REAL MADRID? C’E’ L’OK DELLA JOYA

I tifosi juventini si tranquillizzino: dell’approdo di Dybala al Real Madrid per il momento vi sono solo indiscrezioni dei calciomercato di marzo, che pure però paiono ben chiare. Stando infatti alle ultime voci la Joya avrebbe già stretto un accordo informale con la dirigenza del Real Madrid, per un ingaggio da 10 milioni di euro. Di seguito la dirigenza dei Blancos sarebbe in attesa che passi l’emergenza coronavirus, per prendere contatti diretti con la controparte Juventina, in modo da venire a un accordo anche con il club, che possiede il cartellino della punta fino al 2022. Va aggiunto che però per portare in Liga l’argentino il Real Madrid dovrebbe pure preparare un’offerta ben convincete, non inferiore ai 100 milioni di euro: la cifra insomma che è servita alla Vecchia signora per strappare Cr7 nel 2018. Per il momento però non vi è nulla di certo: staremo a vedere.



