Dybala al Tottenham?/ Offerti 70 milioni alla Juventus: contatti in corso

Paulo Dybala-Tottenham, importanti aggiornamenti sul futuro della Joya: Mauricio Pochettino fa sul serio, presentata un’offerta da 70 milioni di euro alla Juventus. Sfumata l’ipotesi Manchester United, che prevedeva uno scambio alla pari con Romelu Lukaku, l’attaccante argentino potrebbe trasferirsi lo stesso in Premier League: come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si è fatto sotto il club londinese, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il reparto avanzato. Gli Spurs e la Juventus hanno trovato un’intesa sulla valutazione del calciatore e, aggiunge Gianluca Di Marzio, ora Dybala dovrà trovare il suo accordo economico con la finalista della scorsa Champions League: gli ostacoli principali sono rappresentati da salari e commissioni. Situazione molto delicata, dunque, visto che la finestra estiva di mercato per i club inglesi si chiude domani, giovedì 8 agosto 2019: da venerdì le squadre potranno solo cedere i propri calciatori, stop agli acquisti.

DYBALA-TOTTENHAM, FUTURO A LONDRA PER LA JOYA?

Dopo le voci su un ritorno di fiamma dell’Inter, per Dybala ecco l’ipotesti Tottenham: una pista confermata dal Corriere dello Sport. Il quotidiano capitolino afferma che l’offerta ufficiale degli Spurs arriverà oggi, più vicina ai 60 che ai 70 milioni di euro, e che la strada è decisamente in salita per i londinesi: l’ex Palermo chiede più di 10 milioni di euro a stagione più le commissioni, cifre importanti per il budget di Levy. Senza dimenticare che nelle ultime ore c’è stata un’accelerata per il prestito di Coutinho, in uscita dal Barcellona: un calciatore simile a Dybala che arriverebbe senza un esborso economico così importante, seppur con un’altra formula. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, visto che tra poco più di 24 ore calerà il sipario sul mercato inglese: in caso di fumata nera tra Dybala e Tottenham, per il classe 1994 resterebbe solo il Paris Saint Germain, visto che alla Continassa non hanno alcuna intenzione di trattare con Beppe Marotta…

© RIPRODUZIONE RISERVATA