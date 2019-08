Dybala al Twiga con Flavio Briatore/ E i fan sui social: “Ti ha detto dove giocherà?”

Mentre la Juventus cerca di sbloccare la cessione di Paulo Dybala, l’attaccante argentino si gode l’ultimo giorno di riposo prima della ripresa al Twiga Beach con Flavio Briatore e Alex Sandro. Lo svela lo stesso imprenditore, che ha pubblicato una foto in cui è ritratto tra la Joya e l’esterno brasiliano. Dybala si mostra di buonumore, ma intanto resta sul mercato. Non rientra infatti nei piani della Juventus, ma il suo eventuale approdo al Paris St Germain dipende dal ritorno in Spagna di Neymar. In tal caso potrà davvero approdare in Francia. La Juventus lo valuta 70 milioni di euro. Questi sono giorni caldi, in tutti i sensi. Nelle scorse ore comunque lo stesso Dybala nelle Instagram Stories aveva annunciato il suo arrivo al Twiga Beach. Ma il post di Flavio Briatore è stata l’occasione per i tifosi bianconeri per commentare le voci di mercato. «Flavio che ti ha detto Paulo? Dove giocherà la prossima stagione?», gli chiedono.

DYBALA AL TWIGA CON FLAVIO BRIATORE E I FAN…

Ma Paulo Dybala e Alex Sandro conoscevano già Flavio Briatore. Lo raggiunsero due anni fa a Montecarlo per una vacanza corta ma comunque glamour. L’argentino decise di trascorrere lì i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri prima del rientro a Vinovo con i test fisici al J Medical seguiti dalla ripresa degli allenamenti. In quelle settimane spopolò sui social la foto di Flavio Briatore con Paulo Dybala e Alex Sandro, ma in quell’occasione c’era pure Douglas Costa. Erano tutti al Crazy Fish, uno dei ristoranti più cool di Montecarlo. Briatore dunque si conferma un cicerone speciale per i giocatori bianconeri nelle loro gita extracalcistiche. Questa volta però Dybala e Alex Sandro sono tornati a Montecarlo, ma fermandosi anche a Twiga Beach. Montecarlo non è molto lontana da Parigi, città che potrebbe accoglierlo nei prossimi giorni. O almeno lo spera la Juventus.

