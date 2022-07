Dybala alla Roma?/ Calciomercato, primo incontro tra il gm Tiago Pinto e l’entourage

Calciomercato news, incontro nella Capitale per Paulo Dybala alla Roma

Le chances di vedere Paulo Dybala alla Roma sembrano aumentare sensibilmente in queste ore di calciomercato estivo. Rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con la Juventus, l’argentino sembrava essere promesso all’Inter che però non ha affondato il colpo così come il Milan mentre il Napoli ha deciso di guardare altrove visti i costi relativi all’ingaggio. I giallorossi sembravano a loro volta interessati già diverse settimane fa ma l’operazione pareva impraticabile anche a causa della presenza dei nerazzurri.

Secondo quanto rivelato da La Repubblica, nella giornata di domenica il general manager Tiago Pinto avrebbe presto contatto con l’entourage di Dybala nel tentativo appunto di trovare un’intesa per il tesseramento del calciatore che si trova ora a Torino e si allena in solitaria così come aveva fatto in vacanza a Miami. La Roma sarebbe inoltre disposta ad offrire alla Joya 6 milioni di euro più bonus raggiungibili a condizioni non così scontate.

Calciomercato news, resta viva la pista che porta Dybala alla Roma

La possibilità che l’approdo di Paulo Dybala alla Roma si concretizzi realmente si fa dunque sempre più concreta in queste ore di calciomercato. L’attaccante potrebbe essere utile a mister Mourinho per completare il reparto avanzato giallorosso che potrebbe anche presto perdere Nicolò Zaniolo, da diverso tempo nel mirino della Juventus che potrebbe accelerare la trattativa se cederà De Ligt al Bayern Monaco.

