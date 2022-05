Dybala alla Roma?/ Calciomercato, Totti sfida l’Inter: “Lo voglio convincere”

Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da scrivere. L’attaccante argentino si appresta a dare l’addio alla Juventus dopo sette anni da protagonista: in scadenza di contratto il 30 giugno, la dirigenza e l’entourage del classe 1993 non hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo. E non mancano le squadre pronte ad assicurarsi le sue potenzialità cristalline: l’Inter è in prima fila, ma occhio alla concorrenza…

Una delle società più interessate a Paulo Dybala è sicuramente la Roma. Josè Mourinho cerca elementi in grado di garantire un salto di qualità per la prossima stagione e l’ex Palermo alzerebbe in maniera sostanziosa l’asticella. Registrato qualche sondaggio esplorativo negli ultimi giorni, ma a fare la differenza potrebbe essere… Francesco Totti!

DYBALA-ROMA, SCENDE IN CAMPO TOTTI

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il “Pupone” ha confermato che l’operazione Dybala-Roma scatterà lunedì. “Vedremo se riusciremo a portarlo qui”, ha confidato Totti ai microfoni dell’emittente satellitare: “Lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo: siamo a Milano per la partita di Eto’o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio. Cercherò di mettergli qualcosa in testa, spero di riuscirci. Sempre che la Roma sia della stessa idea…”.

Roma pronta a fare sul serio per Dybala, dunque? Per il momento da Trigoria prendono tempo. Prima della sfida di ieri contro il Torino, Tiago Pinto ha spiegato: “Sono sempre coerente. Abbiamo questa sfida della partita di oggi e parlare di mercato non aiuta a restare concentrati. Poi c’è mercoledì, poi per tre mesi parleremo di mercato”. L’Inter è comunque avvisata: non è l’unica squadra sulle tracce della Joya, pronta a vivere una nuova esperienza dopo sette anni di bianconero.

