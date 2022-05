Dybala all’Inter?/ Calciomercato: accordo vicino, i dettagli del contratto

Dybala ha scelto l’Inter: accordo vicino con la Joya

L’Inter affronterà la Juventus in finale di Coppa Italia il prossimo 11 maggio, ma il primo sgarbo ai bianconeri potrebbe arrivare non dal calcio giocato, bensì dal calciomercato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri sembrerebbero molto vicini all’accordo con Paulo Dybala. L’attuale 10 bianconero avrebbe dato assoluta priorità all’Inter, nonostante gli insistiti sondaggi di Atletico Madrid e Manchester United. Negli scorsi giorni, sempre in Italia, si era parlato anche di un timido interesse della Roma, ma è normale che la situazione contrattuale di Dybala possa far gola a tutti i migliori club al mondo, oltre che all’Inter.

Paulo Dybala via dalla Juventus: non rinnova il contratto/ Fumata nera dopo incontro

L’Inter sarebbe intenzionata ad offrire 4 anni di contratto a Dybala ed un ruolo centrale nel progetto di Simone Inzaghi. Le cifre dell’ingaggio si aggirerebbero attorno 6 milioni di euro annui, ma quasi certamente verranno inseriti corposi bonus che arrotonderanno lo stipendio di Dybala. Il contatto tra il club di Zhang e l’entourage del calciatore è avvenuto tra la trasferta di Bologna e quella di Udine. L’ex Palermo sembrava destinato a diventare il prossimo capitano della Juventus, ma sorprendentemente è stato scaricato dalla dirigenza bianconera dopo due anni di trattativa per il rinnovo. La scelta di andare nel club storicamente rivale potrebbe essere una sorta di vendetta contro la sua ormai ex società, che ha deciso di non credere più in lui, ma allo stesso tempo un tradimento verso i tifosi della Vecchia Signora, che si son spesso schierati in massa dalla sua parte.

Paulo Dybala, infortunio: salta il Villarreal/ Juve in Champions senza Joya e Rugani

Calciomercato Inter, Dumfries nel mirino del Bayern Monaco

Dopo aver perso Hakimi, partito in direzione PSG, nell’ultimo calciomercato estivo, l’Inter non vorrebbe cambiare nuovamente l’uomo sulla fascia destra. Il rendimento stagionale di Dumfries, condito da 5 gol e 7 assist in tutte le competizioni fin qui, accontenta Inzaghi, che non vorrebbe privarsi dell’olandese. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, l’interesse del Bayern Monaco per l’ex esterno del PSV sembra concreto, ed in caso di offerta irrinunciabile Marotta e Ausilio potrebbero aprire realisticamente il tavolo delle trattative.

DIRETTA/ Milan Juventus (risultato finale 0-0): si chiude a reti bianche

I nerazzurri sarebbero disposti ad aprire i discorsi con i bavaresi soltanto a partire da 30/35 milioni di euro messi sul piatto, per questo motivo il club tedesco è pronto a ripiegare su Mazraoui dell’Ajax, piano B dal costo minore e dall’incredibile duttilità. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, il nome di Denzel Dumfries si troverebbe anche nella lista dei desideri di Erik Ten Hag e del suo nuovo Manchester United. L’Inter dovrà riuscire a resistere agli assalti delle potenze europee, dunque, per trattenere il suo treno sulla fascia destra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA