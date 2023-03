Dybala chiede risarcimento alla Juventus per mancato rinnovo/ “Aspetto 3 milioni…”

Emergono altri dettagli nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Torino sulla situazione della Juventus. Alcuni di questi riguardano Paulo Dybala e il suo rapporto con i bianconeri. Il Corriere della Sera rivela i contenuti della deposizione dell’argentino davanti ai Pm. Nello specifico, infatti, uno dei legali dell’attaccante oggi alla Roma avrebbe già avanzato una richiesta di risarcimento al club bianconero di circa tre milioni di euro. Dybala, ascoltato dalla Guardia di Finanza, ha dichiarato di non essere a conoscenza di questi documenti (una mail del 12 maggio, lettera del 28 luglio e mail del 20 settembre 2022) ma al tempo stesso ha dispensato il suo legale dall’opposizione del segreto professionale. Secondo la versione del legale, l’accordo tra Dybala e la Juventus per il rinnovo era già raggiunto quando poi il club bianconero decise di puntare su Dusan Vlahovic.

"Dybala è figlio di Scaloni": incredibile teoria social/ "Non gioca per questo..."

LE PAROLE DI DYBALA

L’argentino si è detto all’oscuro di questa attività del legale pur confermando la richiesta degli stipendi arretrati. “So bene che la Juventus mi deve ancora dei soldi, ma la somma precisa non so, ma sarà più o meno tre milioni netti. Quando abbiamo fatto l’accordo per lo spostamento delle buste paga, sapevamo che se avevo ancora un contratto, gli stipendi arretrati li pagavano in aumento sugli stipendi successivi. Se invece andavo via, mi dovevano pagare tutto subito. Ho parlato con i miei legali e ho fatto capire loro che ovviamente rivoglio i miei soldi, ma senza fare nessuna causa e senza uscire sui giornali, evitando problemi per me e per la Juventus”.

Dybala e la Roma/ Turone: “È il nuovo simbolo, e se Zaniolo resta…” (esclusiva)

JUVENTUS, IL RUOLO DI LOMBARDO

Sempre il Corriere della Sera spiega anche il contenuto della deposizione di Maurizio Lombardo, ex segretario generale della Juventus, ora alla Roma. Lombardo agli inquirenti ha raccontato della valigetta: “La avevo sempre con me”. Per i Pm dentro la borsa c’erano le “side letter”, gli accordi non depositati: “Sapevo che erano documenti che era meglio non uscissero. Non erano depositati, perché potevano generare un impegno a livello di bilancio. Perché altrimenti non si poteva registrare la plusvalenza”.

LEGGI ANCHE:

Paulo Dybala/ "Voglio aiutare la Roma a vincere. Se segno contro la Juve, non esulto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA