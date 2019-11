Dybala, compleanno e dedica di Oriana Sabatini/ E Marchisio: “Auguri a un vero amico”

Paulo Dybala compie 26 anni e tra i tanti auguri ricevuti dall’attaccante della Juventus ci sono quelli della fidanzata Oriana Sabatini. “È il tuo compleanno e volevo dirti che spero che qui, là, ovunque e per sempre tu sia felice! Sei una persona molto speciale che merita così tanto e spero di continuare a stare al tuo fianco per vedere tutti i tuoi sogni diventare realtà. Ti amo all’infinito amore mio”. Questo il messaggio condiviso su Instagram, accompagnato da diverse foto in cui sono insieme. Ma Oriana Sabatini non si è limitata ad auguri romantici. La fidanzata di Dybala ha pubblicato anche delle Instagram Stories simpatiche in cui il giocatore è ripreso in alcuni momenti della sua vita. Nei brevi video si vede Dybala giocare ai videogame, poi mettersi in posa al biliardino. Il tutto accompagnato da sorrisi e divertimento. Ma speciale è anche il messaggio di auguri di Claudio Marchisio.

DYBALA, COMPLEANNO E AUGURI DA MARCHISIO: “UN VERO AMICO”

L’ex centrocampista della Juventus, grande amico di Paulo Dybala, ha voluto fare gli auguri al calciatore argentino che compie gli anni nello stesso giorno di sua moglie, Roberta Sinopoli. «Il 15 novembre festeggio uno dei giorni più importanti dell’anno. Oltre ad essere il compleanno di Roberta è il compleanno di un’altra persona speciale, un vero amico. Buon compleanno anche a te Paulo Dybala», ha scritto Marchisio. Nel post si legge anche: «Insomma il 15 novembre è uno dei giorni a me più cari, anzi senza dubbio il giorno più caro in assoluto». Non poteva mancare la replica dell’attaccante della Juventus: «Oggi doppi festeggiamenti amico». Un compleanno particolare anche perché Dybala è impegnato con la sua nazionale per Brasile-Argentina, in programma in Arabia Saudita. Segnare contro la Seleçao sarebbe un bel modo per festeggiare il suo compleanno. Di sicuro è un momento magico per la Joya, vicino all’addio alla Juventus in estate e ora rinato con la “cura” Sarri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA