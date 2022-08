Dybala e la Roma/ Turone: “È il nuovo simbolo, e se Zaniolo resta…” (esclusiva)

DYBALA E LA ROMA, MAURIZIO TURONE PARLA DELLA NUOVA STAGIONE GIALLOROSSA

Paulo Dybala è già il nuovo re di Roma, o almeno ciò è quanto si augurano i tifosi della Roma, per poter sognare in grande e per portare la formazione giallorossa molto lontano, con l’argentino leader in campo e naturalmente anche grazie a un allenatore dal carisma e dall’esperienza di José Mourinho. Una squadra costruita molto bene dal punto di vista tecnico con un mercato intelligente e soprattutto in caso di conferma di Zaniolo, che garantirebbe ulteriore qualità per poter andare avanti in quel progetto che porti la Roma in qualche anno alla conquista dello scudetto.

Per parlare di Dybala e della Roma nella stagione che sta per cominciare che si annuncia davvero molto intrigante per le possibilità dei capitolini, abbiamo sentito il grande ex giallorosso Maurizio Turone in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Potrebbe essere un anno speciale per Dybala alla Roma? Credo proprio di sì, del resto Dybala è un grande giocatore. Non vedo perché non dovrebbe andare bene…

Il campione argentino dove potrebbe portare la Roma? La Roma ha una buona squadra, attrezzata bene tecnicamente, poi bisognerà vedere anche quali altri calciatori giocheranno assieme a lui. C’è la possibilità di fare molto bene, ma Dybala non potrà fare tutto da solo.

Quanto sarà importante la conferma di Zaniolo per la Roma? Sarà veramente importante, con la conferma di Zaniolo sarebbe una Roma ancora più forte.

Quanto sarà importante il rapporto tra Dybala e Mourinho? Il rapporto tra allenatore e giocatore è sempre fondamentale e così sarà anche tra Dybala e Mourinho.

Perché secondo lei alla fine Dybala ha scelto la Roma? Perché la Roma è una grande squadra, un grande club e Dybala ha scelto quindi di giocare per la Roma.

Crede che sarà sempre utilizzato come mezza punta? È così, Dybala dovrebbe essere utilizzato in questo ruolo.

Dybala potrebbe diventare il nuovo simbolo della Roma? Penso proprio di sì, Dybala potrebbe diventare veramente il nuovo uomo simbolo della Roma. Le qualità le ha, è un grande giocatore, ha tutti i numeri per poterlo diventare. (Franco Vittadini)











