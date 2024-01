Dybala, la fidanzata Oriana Sabatini è incinta?/ “Pancino sospetto”, ecco cosa è successo

Dybala diventerà papà? Pancino sospetto per la fidanzata

Paulo Dybala ha chiesto alla sua fidanzata Oriana Sabatini di sposarlo, dopo cinque anni d’amore! Il calciatore argentino ha deciso di fare il grande passo con una romantica proposta di matrimonio, di fronte alla Fontana di Trevi a Roma. La modella non ci ha pensato due volte, ha detto di sì ed è stato tutto magico.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, sembra che il calciatore stia anche per diventare padre. In alcuni recenti video, diversi fan hanno un notato un “pancino sospetto” della modella che si è spesso presentata con abiti larghi. Che sia davvero in dolce attesa? “Vogliamo il baby Paulo” scrivono gli utenti che non vedono l’ora che il calciatore allarghi la famiglia.

Oriana Sabatini racconta la storia d’amore con Dybala: le sue parole

Oriana Sabatini, affermata cantante e modella argentina, ha parlato della storia d’amore con il calciatore di Serie A che presto diventerà suo marito. In un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: “E poi c’è Paulo Dybala che mi fa sempre delle recensioni oneste”.

“Tengo in considerazione quello che dice: non fa mai sconti e amando la musica, è anche competente. Quindi ascolto i suoi consigli, so che se una canzone gli piace è vero” ha rivelato la cantante argentina sulla relazione con il calciatore. Oriana ha poi assicurato che qualora ricevesse un tradimento da Paulo, non imiterebbe Shakira: “Cantare il tradimento? Forse non arriverei a espormi così tanto“. Ad ogni modo sembra che la relazione tra la cantante e il calciatore vada a gonfie vele, e non sembrano esserci nuvole all’orizzonte.

