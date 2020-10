Dybala out con Bolivia: torna a Torino?/ Juventus, ancora gastroenterite per la Joya

Juventus in ansia per le condizioni di Paulo Dybala. Non un infortunio però per l’attaccante dell’Argentina. Dopo aver saltato la partita contro l’Ecuador, la Joya salterà anche la partita contro la Bolivia, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar. Dybala, impegnato con la Nazionale argentina, continua ad accusare un problema gastrointestinale. Lo ha annunciato la stessa Seleccion con un tweet: “Dybala non è in condizioni fisiche idonee”. Dunque, l’attaccante numero 10 della Juventus potrebbe tornare prima del previsto a Torino e provare a recuperare per la partita di sabato sera in casa del Crotone. E questa sarebbe una buona notizia per la Juventus. Intanto Dybala è risultato negativo al doppio tampone Covid-19. Infortunatosi il 7 agosto in occasione del match di Champions League contro il Lione, quando venne messo in campo da Maurizio Sarri nonostante fosse reduce da un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra, Dybala non ha ancora fatto il suo debutto stagionale.

JUVENTUS, DYBALA OUT CON BOLIVIA: TORNA A TORINO?

Paulo Dybala era stato convocato da Andrea Pirlo per la partita di campionato contro la Roma, ma è rimasto tutto il tempo in panchina. Poi è stato inserito in quella dei convocati per la partita contro il Napoli, che però non è stata disputata. Stando a quanto riportato da Sky Sport, lo staff medico della Juventus è in contatto diretto con quello dell’Argentina. Una volta tornato in Italia, sarà valutato più attentamente e da vicino dallo staff medico bianconero, quindi la situazione è in divenire. Intanto la squadra è tornata ad allenarsi alla Continassa dopo tre giorni di riposo. A disposizione è tornato Federico Bernardeschi, che – come riportato da Sportmediaset – è apparso in netto miglioramento dopo l’infortunio riportato a inizio settembre. L’esterno ha seguito la tabella di lavoro con i compagni, quindi è pronto a tornare anche lui nell’elenco dei convocati per la trasferta di sabato a Crotone.



