Dybala positivo a Coronavirus/ Contagiata anche la fidanzata: “Stiamo bene”

Paulo Dybala e la fidanzata Oriana sono risultati positivi al Coronavirus. Lo stesso giocatore argentino della Juventus ha voluto darne notizia in prima persona con un tweet sul proprio profilo Twitter, messaggio corredato da una foto della coppia. Dybala infatti ha voluto evidenziare che entrambi stanno bene: “Ciao a tutti, abbiamo appena ricevuto l’esito del test e sia io che Oriana siamo risultati positivi al Covid 19 – scrive Dybala sul social -. Per fortuna, sia io che lei stiamo bene e siamo in perfetto stato. Grazie dei messaggi di affetto”. Curiosamente dobbiamo ricordare che già nei giorni scorsi si era parlato di Dybala positivo al Coronavirus: questa notizia era stata smentita anche se il giocatore si trovava in quarantena dopo il caso del compagno di squadra Daniele Rugani, ora però emerge che anche Dybala è stato contagiato dal Coronavirus.

DYBALA POSITIVO AL CORONAVIRUS: IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

Per la Juventus dunque La Joya è il terzo giocatore della rosa colpito dal Coronavirus, dopo Rugani e anche il centrocampista francese Blaise Matuidi. Lo stesso club ha comunicato sul proprio sito la positività di Dybala, resa nota comunque da paulo via social: “Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, è in isolamento volontario domiciliare, continuerà a essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico“, si può leggere nel comunicato ufficiale della Juventus, che conferma in maggiore dettaglio le informazioni essenziali rese note su Twitter del calciatore stesso.

DYBALA POSITIVO AL CORONAVIRUS: IL MESSAGGIO PER L’ITALIA

Al di là del balletto di voci nei giorni scorsi, l’iter di verifica ha richiesto evidentemente più giorni ma l’importante comunque è che Dybala stia bene, anche se adesso potrebbero allungarsi i tempi della quarantena, perché naturalmente non si tratta più di persone in isolamento per prudenza, ma di persone contagiate, per le quali il protocollo è ancora più rigoroso. Dybala d’altronde appena ieri diceva di essere in attesa del verdetto del tampone e aveva lanciato un messaggio forte di unità contro il Coronavirus: “Siamo una sola squadra per il Paese, non c’è diversità di partito, squadra o giornale”. Un messaggio dunque d’amore per l’Italia con l’appello a stare molto attenti anche nella sua Argentina, dove non tutti hanno colto la gravità della situazione.



