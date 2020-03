Dybala positivo al coronavirus?/ La Juventus smentisce, ma nel calcio è caos

E’ stata smentita dalla Juventus l’indiscrezione circolante nelle ultime ore secondo cui la stella bianconera della nazionale argentina, Dybala, sarebbe positivo al coronavirus. La notizia era stata rilanciata con enorme enfasi in Argentina attraverso il quotidiano El Nacional, secondo cui appunto l’ex attaccante del Palermo avrebbe contratto il Covid-19, infettato da Daniele Rugani, primo caso di positività nella Serie A. La redazione di Sportitalia ha contattato la Vecchia Signora che ha smentito seccamente la notizia, ma nel contempo, la stessa squadra bianconera ha disposto l’isolamento di ben 121 tesserati. Fra coloro che sono in quarantena forzata vi sarebbe anche Cristiano Ronaldo, che al momento si trova in Portogallo, vicino alla propria famiglia. La cosa certa è che il coronavirus ha ormai intaccato fortemente anche il mondo del calcio, ed è notizia delle scorse ore la positività del primo calciatore della Premier League.

DYBALA POSITIVO AL CORONAVIRUS? IN PREMIER SI DECIDE IL DA FARSI

Nel dettaglio si tratta del giovane talento di casa Chelsea, il 19enne Callum Hudson-Odoi: tutta la compagine londinese è stata messa in auto-isolamento per prevenire eventuali contagi. Nella giornata di ieri è stato invece trovato positivo il tecnico dell’Arsenal Arteta, di conseguenza il match contro il Brighton in programma domani è stato rinviato a data da destinarsi. A questo punto è molto probabile che salti anche la sfida fra Aston Villa e Chelsea di scena a Birmingham nella serata di domani, e a riguardo si terrà stamane una riunione di emergenza presso la F.A., la Football Association, per decidere il da farsi. Da segnalare a riguardo, anche tre casi di isolamento nel Leicester, di conseguenza l’unica scelta, anche se dolorosa per lo spettacolo, appare quella di bloccare tutti i campionati almeno per un paio di settimane. In Spagna si è già deciso di chiudere tutto, mentre in Francia e in Germania si giocherà a porte chiuse. Tornando in Italia, dopo Rugani (che sta comunque bene ed è asintomatico), anche Gabbiadini è risultato essere positivo.

