Dybala rinnova con la Juventus?/ Calciomercato, Joya: “Ancora nulla, dipende da loro”

Sono giorni bollenti in casa Juventus in vista della ripartenza della stagione: ma certo per i dirigenti della Vecchia Signora pure tengono banco le questioni legate al prossimo calciomercato e pure il fronte rinnovi è ben caldo. E certo i tifosi bianconeri sono impazienti di sapere se e quando anche Paulo Dybala rinnoverà con la Juventus: al calciatore argentino mancano ancora un anno e mezzo alla scadenza di contratto, ma con le ultime voci di mercato che lo vogliono protagonista sarà certo bene per la dirigenza blindare ulteriormente la Joya. La quale comunque non pare aver intenzione di mollare tanto presto la maglietta bianconera, come pure ha affermato egli stesso ai microfoni della CNN. Dybala infatti, pure affermando che al momento non vi è nulla di nuovo sul suo rinnovo con la Juventus, ha pure aggiunto: “Per ora non c’è nulla. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, so che non è molto e che non è facile per la società con tutto quello che è successo con il coronavirus, ma anche altri calciatori hanno rinnovato. Ovviamente sono un giocatore di questo club e sono felice di essere qui. La gente mi ama molto e io amo molto la gente. Ho un buon rapporto con la società e con il presidente, sicuramente ne parleremo”.

DYBALA RINNOVA CON LA JUVENTUS? LA JOYA VUOLE RIMANERE ANCHE SE IL BARCELLONA..

Dunque per il rinnovo di Dybala alla Juventus, che pure fino a poco tempo fa pareva tutto pronto, di fatto sul tavolo non vi è nulla, secondo le parole dello stesso giocatore argentino. Il quale, come visto, pare ben convinto di rimanere alla corte della Vecchia Signora e dunque attende con serenità e pazienza che proprio il club faccia la prima mossa a riguardo: “Prima o poi potrebbe arrivare il rinnovo, ma dipende dalla Juve”. Ma se la Joya pare sereno e impaziente di tornare in campo (specie dopo anche la terribile esperienza della malattia da coronavirus), i suoi fan e tifosi bianconeri lo sono meno: mentre il rinnovo ancora tarda sono sempre tante le voci che vogliono il giocatore nel mirino di grandi club, come anche il Barcellona. E proprio verso il club blaugrana, Dybala non può che esprimere una certa ammirazione: “È una grande squadra e con Messi lo è ancora di più. Sarebbe molto bello giocare lì”. Note di stima che però non oscurato il suo senso di appartenenza alla Juventus: “La Juve è un club incredibile, pieno di storia e ricco di campioni. C’è talmente tanta qualità qui che potremmo fare due squadre, poi ci sono giocatori come Buffon e Cristiano Ronaldo che rendono il club ancora più grande”.



